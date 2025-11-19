Una bailarina cubana entre los cinco muertos por un ataque armado en México

La joven Karen, alias La China, falleció, como el resto de victimas, asfixiada en el incendio del Bar Lacoss de Puebla

México/Cinco personas, entre ellas una bailarina cubana, murieron en el ataque perpetrado la madrugada del martes contra el Bar Lacoss, en la ciudad mexicana de Puebla. La joven de la Isla fue identificada con el nombre de Karen alias La China, según indican fuentes de la investigación a 14ymedio.

El suceso comenzó poco después de las cuatro de la madrugada, cuando un comando armado irrumpió violentamente en el lugar y, tras disparar indiscriminadamente a los presentes, prendió fuego al inmueble. De acuerdo con las autoridades locales, las víctimas fallecieron por inhalación de humo. En el momento del ataque, ejecutado por alrededor de seis sujetos fuertemente armados, había 14 personas en el local, de las que nueve lograron sobrevivir.

El secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Francisco Sánchez, informó de que se han establecido dos líneas principales de investigación: el cobro de “derecho de piso”, práctica común entre grupos criminales que exigen cuotas a establecimientos nocturnos, y posibles disputas relacionadas con actividades de ventas de drogas en la zona. Ambas hipótesis están siendo analizadas por la Fiscalía estatal, que ya revisa evidencias, cámaras de seguridad y antecedentes relacionados con el bar.

El Bar Lacoss no es ajeno a la controversia. En los últimos dos años ha estado envuelto en diversos incidentes de alto impacto. En agosto de 2023 fue clausurado por presuntos casos de trata de menores, mientras que en julio de 2024 se registró un asalto frustrado gracias a la intervención de elementos policiales. Estos antecedentes han suscitado críticas sobre los controles y supervisiones aplicados al establecimiento, así como sobre la presencia y operación de grupos criminales en zonas de entretenimiento nocturno de la capital poblana.

La muerte de Karen se suma a una extensa lista de migrantes cubanos que han perdido la vida en México en los últimos años, muchos de ellos víctimas colaterales de la violencia criminal. El pasado noviembre, las cubanas Leydi de la Caridad Rodríguez Acosta y Ana Mercedes Capetillo Savón fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida en Chiapas.

Casi dos años antes, en enero de 2023, causó conmoción el asesinato del joven Jairon Abraham Cruz, de solo 17 años, en una habitación de hotel en Monterrey mientras esperaba una cita migratoria. Él y su familia fueron atacados por sicarios al confundirlos con otros individuos. En agosto de 2022, también a manos de pistoleros, el médico santiaguero Ernesto Oliva Legra fue asesinado a balazos dentro de un hospital en Ecatepec junto a dos pacientes.