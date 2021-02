Sin noticias de 22 balseros cubanos que salieron de la Isla de la Juventud en noviembre

Las familias de un grupo de 22 cubanos desaparecidos en el golfo de México desde el pasado 29 de noviembre están desesperadas. Los migrantes, tres habaneros y 19 pineros, entre ellos tres menores de edad, salieron de la Isla de la Juventud rumbo a Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, pero no se sabe si llegaron a su destino.

Los familiares de los balseros interpusieron denuncias en varias ciudades mexicanas, entre ellas Chetumal, Cancún e Islas Mujeres, sin obtener respuesta de las autoridades.

Yanet Paz, madre de uno de los menores de edad que iba en la embarcación, cuenta a 14ymedio que dos abogados también han presentado el caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Junto a los cubanos, detalla Paz, se encuentran desaparecidos los tres lancheros mexicanos con los que viajaban.

La embarcación salió de México hacia la isla de Pinos para recoger a los cubanos y volver a su punto de partida. Lo último que supieron de los balseros, por la llamada a un familiar, es que estaban cerca de la costa mexicana. "Dijo uno de los lancheros que se habían quedado sin gasolina y que los remolcaba otra embarcación. Desde entonces no se sabe nada más", relata Paz.

"No yo no sabía nada de ese viaje, mi niño no me dijo. A los tres días de haber salido de Cuba fue que me enteré de que se había ido en una lancha. Desde entonces no ha quedado lugar donde no haya buscado"

Su hijo Fabio Francisco González Paz tiene tan solo 16 años y, aunque han pasado más de dos meses, asegura que no pierde la fe y la esperanza de que aparezca junto a los demás migrantes. La intención del adolescente era llegar a Estados Unidos, donde ella reside.

"No yo no sabía nada de ese viaje, mi niño no me dijo. A los tres días de haber salido de Cuba fue que me enteré de que se había ido en una lancha. Desde entonces no ha quedado lugar donde no haya buscado".

Los 421 kilómetros que separan la isla de la Juventud de Cancún son una de las rutas más comunes de los cubanos que intentan escapar de su país. Otro de los puntos más frecuentes que sirve de puerto de salida es la provincia Pinar del Río, a poco menos de 200 kilómetros de las costas mexicanas.

Según datos publicados por la prensa mexicana, entre 2014 y 2017, 393 cubanos fueron rescatados en alta mar al ser vistos por cruceros, embarcaciones de carga o turistas, que los reportan a la Marina Armada de México. El promedio de personas por embarcación va entre un mínimo de 4 y un máximo de 18.

El pasado 28 de noviembre, 14 cubanos fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina de México cuando navegaban en un bote en las inmediaciones de Isla Mujeres. Los balseros llevaban más de cinco días en alta mar y tenían la intención de llegar a las costas de Honduras.

Además los cubanos intentan entrar a Estados Unidos por el sur de la Florida. El 1 de enero la Patrulla Fronteriza de Miami detuvo en Key West a 12 balseros, los primeros en 2021, que alcanzaron tierra con una embarcación casera.

En 2017 la Administración de Obama eliminó la política pies secos/pies mojados que beneficiaba a los cubanos que pisaban territorio estadounidense. Sin embargo, decenas de residentes de la Isla siguen lanzándose al mar en botes precarios para escapar de una vida sin futuro en su propio país.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.