Brasil envía medicamentos y 20.000 toneladas de arroz a Cuba para paliar la crisis

Un cubano caminando frente a una farmacia, en La Habana.

Las donaciones brasileñas se suman al envío de ayuda que realizó este miércoles la primera delegación del ‘Convoy Nuestra América’

Brasilia/Brasil anunció este miércoles el envío de 20.000 toneladas de arroz, otros alimentos y medicamentos a Cuba, para paliar la crisis generada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El envío de alimentos, que están en camino, se realiza por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA), según detallaron portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

El cargamento de alimentos incluye 20.000 toneladas de arroz con cáscara, otras 150 toneladas de arroz pulido, 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo.

El cargamento de alimentos incluye 20.000 toneladas de arroz con cáscara, otras 150 toneladas de arroz pulido, 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo

Al margen, Brasil envió a Cuba un cargamento de medicamentos que llegó por vía aérea a la Isla “ayer o anteayer”, según detalló la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gisela Padovan.

“Esta es una preocupación constante de Brasil, al ver que la población realmente está sufriendo, por eso, estamos realizando varias donaciones, ya sea de medicamentos o de alimentos”, dijo Padovan.

Las donaciones brasileñas se suman al envío de ayuda que realizó este miércoles la primera delegación del ‘Convoy Nuestra América’, que llegó a Cuba con cerca de cinco toneladas de suministros médicos.

El grupo está compuesto por 120 representantes de diecinueve países, cincuenta asociaciones y colectivos, trece movimientos políticos y sindicatos, y cuatro eurodiputados, con suministros aportados desde Roma y Milán, Italia.

Cuba se encuentra en medio de profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional.