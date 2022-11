Los británicos piden aclarar cómo les afecta viajar a Cuba si quieren ir también a EE UU

Pasadas las elecciones legislativas, conocidas también como de medio mandato, en EE UU, el Gobierno de Joe Biden puede anunciar la salida de Cuba como país patrocinador del terrorismo. La tesis es del diario británico The Independent, que considera que habrá una aclaración en las restricciones de la obtención del ESTA, el documento que permite a los nacionales de varios países de entrar en EE UU sin visado.

Desde la entrada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el 12 de enero de 2021, los viajeros que visitaron la Isla están obligados a obtener un visado y no pueden optar al ESTA, lo que complica y encarece más los viajes. En el caso de quienes hayan estado en el resto de Estados incluidos en esa categoría –Irak, Siria, Sudán, Irán, Somalia, Libia, Corea del Norte y Yemen– la fecha de aplicación es el 1 de marzo de 2011.

Según el diario británico, algunos de los ciudadanos del Reino Unido han visto rechazada su solicitud de ESTA por haber visitado Cuba a partir de marzo de 2011

Sin embargo, según el diario británico, algunos de los ciudadanos del Reino Unido han visto rechazada su solicitud de ESTA por haber visitado Cuba a partir de marzo de 2011. Y cita una fuente del Departamento de Estado que insiste en que la fecha del 12 de enero de 2011 se aplica a todos los países de la lista negra, sin importar la fecha de su inclusión.

Sin embargo, la información disponible online para otros países beneficiarios del ESTA, como España, indica con claridad las fechas y solo excluye a los viajeros que han "estado en Cuba después del 12 de enero de 2021 inclusive". En cambio, The Independent afirma que ha reinado la confusión desde que fue aprobada la norma y que, aunque hay viajeros con el sello cubano que no tuvieron problemas para entrar en EE UU acogiéndose al programa de exención de visado, otros no pudieron volar porque las aerolíneas los consideraron inadmisibles.

" The Independent entiende que es probable que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE UU anuncie este mes, posiblemente dentro de unos días, que las visitas en la década anterior a 2021 ya no descalificarán a un viajero para usar el esquema ESTA", sostiene el medio, que lo percibe como un primer paso de la Administración de Biden para sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.

Para los británicos, el costo del ESTA es de apenas 17 libras (21 dólares), frente a los 44,95 euros que pagan los europeos. El costo de una visa, sin embargo, es de 141 libras (160 dólares), además de una entrevista en la Embajada de Londres o el Consulado de Belfast, lo que complica el proceso.

El diario afirma que mientras el asunto queda claro, se está pidiendo a los funcionarios de fronteras que mantengan una política "relajada" con los británicos.

The Independent agrega que, cuando adoptó la medida, justo antes de perder la presidencia, Donald Trump intentaba dañar el turismo cubano, una de las mayores fuentes de divisas del Gobierno de la Isla, tras las remesas y las misiones médicas. Sin embargo, aparentemente el sector también se está resintiendo en EE UU, ya que hay quienes priorizan su viaje al Caribe.

Cuba ha reivindicado intensamente la retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo, que implica restricciones financieras, de ayudas económicas, supervisión en las exportaciones y prohibición de exportar armas.

EE UU ha sostenido que la Isla debe permanecer en esa categoría por su negativa a entregar a varios prófugos de la justicia, pero el lento acercamiento que se está produciendo en las últimas semanas indica que Cuba puede volver a salir de esta lista en la que entró por primera vez en 1982 y salió durante el deshielo, en 2015, hasta su regreso en 2021.

