Cabello dice no hay posibilidad de que González Urrutia vaya a Venezuela a "juramentarse"

Caracas/El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que "no hay ni una sola posibilidad" de que el opositor Edmundo González Urrutia –exiliado en España– regrese en enero a su país para jurar como jefe de Estado, lo que el antichavista asegura que hará, incluso si eso conlleva a su eventual detención.

"No hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse, ni una, ni una sola posibilidad", dijo Cabello durante la transmisión de su programa semanal en el canal del Estado VTV.

En cambio, prosiguió, el 10 de enero –fecha establecida en la Constitución para la toma de posesión presidencial– el actual mandatario, Nicolás Maduro, "se va a juramentar" ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.

El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó que, si el candidato de la mayor coalición opositora –la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)– regresa al país, le entregará "en sus propias manos" un "regalo" del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en referencia a unas esposas que mostró en el programa.

"Quiero entregárselo en sus propias manos, como un gesto, (...) yo tengo que verificar que le queden esas bichas", dijo el ministro sobre las esposas, que estaban dentro de una caja transparente con globos y una tarjeta que decía: "En el vigésimo tercer aniversario del Cicpc, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia".

"Quiero entregárselo en sus propias manos, como un gesto, (...) yo tengo que verificar que le queden esas bichas"

En el programa estuvo presente en el público el director de este cuerpo policial, Douglas Rico, así como varios funcionarios de ese organismo.

El pasado lunes, González Urrutia, en una entrevista con EFE, dijo que está "moralmente preparado" para su eventual detención si regresa a Caracas para asumir la Presidencia, y que apuesta por una transición pacífica en la que el chavismo pueda encontrar un espacio y el propio Maduro pueda seguir en el país.

El ex embajador, quien llegó a Madrid en septiembre para pedir asilo político tras denunciar fraude electoral en su país, se considera "el candidato que obtuvo la victoria" y que "debería tomar posesión", para lo que están -afirmó- "preparados y trabajando".

La PUD pidió ayer presión internacional para que cese el "asedio" en las afueras de la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas –custodiada por Brasil–, donde se encuentran refugiados seis antichavistas desde marzo.

"La comunidad internacional debe presionar para que se ponga fin al asedio criminal a la Embajada de Argentina y se emitan cuanto antes los salvoconductos para los seis compañeros allí asilados", dijo el bloque opositor en X.

En esta red social, el partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, expresó que aceptar "estas violaciones al derecho internacional crea un precedente muy peligroso para el resto de las sedes diplomáticas en Caracas".

Por tanto, prosiguió, urge "el involucramiento y apoyo de estas para garantizar su propia protección", pues "si no hay embajada segura, nadie podrá protegerse de la persecución".

En ese sentido, el partido Voluntad Popular (VP), que también exigió salvoconductos, señaló como "urgente que funcionarios de la Embajada de Brasil" en el país caribeño "actúen al respecto".

Desde agosto, la embajada argentina permanece bajo la protección de Brasil –luego de la expulsión de los diplomáticos del país austral–, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.

Pedro Urruchurtu, uno de los refugiados y estrecho colaborador de Machado, dijo a las 20:00 que sumaban "casi 100 horas de asedio policial continuo a las afueras de la residencia", así como "más de 50 horas sin servicio eléctrico, desde que se robaron los fusibles".

Anoche sumaban "casi 100 horas de asedio policial continuo a las afueras de la residencia", así como "más de 50 horas sin servicio eléctrico

En X, también denunció que "el régimen prohíbe el ingreso de un camión cisterna" para el suministro de agua potable.

Además de Urruchurtu, también se encuentran asilados Omar González, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos –todos colaboradores de VV– y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la PUD. Los seis opositores ingresaron a la sede diplomática luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria.

En su entrevista con EFE, Edmundo González Urrutia dijo ver " con mucha preocupación" esta situación.

Mientras, Nicolás Maduro anunció este miércoles que condecorará a los 21 cargos chavistas sancionados horas antes por Estados Unidos, a quienes Washington acusa de "represión" y de intentar "robar" las presidenciales de julio.

"He dado la orden de crear, en los próximos días, la la alta condecoración de la república, que llevará el nombre de Victoria de Ayacucho. Le voy a colocar la condecoración (…) a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos", anunció Maduro en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos sancionó a un grupo de "eminentes hombres" del país suramericano, entre ellos "líderes militares", a quienes el chavista considera "excelentes profesionales".

"Si no fuera tan serio el tema de las agresiones, a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer", manifestó.

"Si no fuera tan serio el tema de las agresiones, a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho"

Previamente, el canciller Yván Gil compartió un comunicado del Ejecutivo que rechaza "en los términos más enérgicos" la "imposición ilegítima de medidas coercitivas unilaterales" contra lo que llamó un "grupo de patriotas", y aseguró que el país caribeño "jamás podrá ser doblegado" por el norteamericano.

Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera a Edmundo González Urrutia como el "presidente electo" de Venezuela.

Dentro de la lista de sancionados está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.

También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a los que acusa de "reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas" tras las elecciones.

Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.

De la familia del ministro de Interior, también fue sancionada su hija, Daniella Cabello, presidenta de la Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones.