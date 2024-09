Sánchez recibe a González Urrutia en Madrid y le promete trabajar por la democracia en Venezuela

Madrid/El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este jueves con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y le aseguró que España va a seguir trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. La reunión se produce un día después de que el Congreso del país europeo, a propuesta de la oposición conservadora y con el voto en contra de los socialistas, instara al Ejecutivo a reconocer al político exiliado como presidente electo de su país.

Sánchez recibió al González Urrutia –que llegó a Madrid tras solicitar asilo– y a su hija, Carolina González, en el Palacio de la Moncloa. El jefe del Ejecutivo ya había avanzado que se reuniría con el dirigente opositor tras el viaje que acaba de realizar a China. “Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”, escribió Sánchez en sus redes sociales, mostrando las imágenes en la que se le ve paseando por los jardines de la Moncloa junto a González y su hija.

En un comunicado difundido a través de su perfil de X tras llegar a España, González Urrutia agradeció “profundamente” al Gobierno español que lo acogiera, agradecimiento que reiteró su hija Carolina al leer un mensaje de su padre durante una concentración celebrada el miércoles frente al Congreso, cuando se debatía la iniciativa del conservador Partido Popular (PP) para reconocer la victoria del dirigente antichavista en los comicios del pasado 28 de julio en Venezuela.

El opositor llegó el domingo a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española, tras permanecer unos días en la residencia del embajador español en Caracas. El Gobierno de Nicolás Maduro facilitó su salida sin imponer, supuestamente, condiciones ni contrapartidas, según aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

En respuesta a la votación en el Congreso español, el presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Jorge Rodríguez, pidió aprobar de manera urgente una resolución para que el Gobierno bolivariano rompa “de inmediato todas las relaciones” con España.

No obstante, el Ejecutivo español no se plantea reconocer la victoria de la oposición encabezada por González Urrutia, y se remite a la postura común que mantienen los socios de la Unión Europea (UE), que siguen reclamando las actas electorales de los comicios.

Por su parte, los diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo preparan sus intervenciones para el debate y la resolución que votarán en sesión plenaria la próxima semana sobre la crisis política en Venezuela y el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo.

Hasta el momento, la UE se ha negado a reconocer la victoria de Nicolás Maduro ante la falta de evidencias por no haber sido publicadas todas las actas electorales, pero tampoco han tomado partido por González Urrutia. No obstante, el pasado día 8 de septiembre, a raíz del exilio de González Urrutia en España, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que "Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales, por amplia mayoría, según las copias de las actas electorales a disposición del público".

Aunque los diferentes grupos políticos en la Eurocámara buscarán consensuar una resolución común que someter a votación, parten de posiciones muy diferenciadas en lo que concierne al reconocimiento de González Urrutia. La propuesta de resolución del Partido Popular Europeo (PPE) "será similar a la presentada por el PP en Madrid o incluso más dura", dijo hoy a EFE el portavoz del PPE, Pedro López de Pablo. Sin embargo, según comentaron a EFE algunos grupos políticos españoles de izquierda, la bancada de socialistas y demócratas no respaldará una resolución que pida a la UE el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela porque –argumentan– hacerlo iría en contra de la posición de la Unión y podría afectar a las negociaciones en curso para encontrar una solución entre las partes.

Asimismo, puntualizaron que el hecho de que no se reconozca a González no significa que acepten la victoria de Nicolás Maduro ni su legitimidad democrática, porque no se ha probado que ha ganado las elecciones.

En una posición intermedia se sitúa el grupo de los liberales de Renovar Europa, en el que la eurodiputada de EAJ-PNV Oihane Agirregoitia ha promovido una resolución en la que solicita reconocer a Edmundo González como "ganador" de las elecciones presidenciales de Venezuela. A su vez, el grupo prevé denunciar a través de esa resolución la gravedad de la situación política que se vive en el país tras los comicios.

Una posición más firme ha tenido Estados Unidos, que sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por proclamar "falsamente" la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio. "En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder", declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

Con estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras. También sancionó a los magistrados Fanny Beatriz Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, al que Estados Unidos considera como el ganador de las elecciones. Destacan también en la lista el comandante de las Fuerzas Armadas Domingo Hernández y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población venezolana.

Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión", aunque no reveló el número ni sus identidades. Con las medidas anunciadas hoy, suman más de 140 funcionarios venezolanos sancionados por el Tesoro estadounidense y cerca de 2.000 personas sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado.

En una conferencia de prensa, altos funcionarios de la Administración de Joe Biden dijeron que seguirán "monitoreando de cerca" la situación en Venezuela para valorar si es necesario imponer nuevas sanciones, aunque no revelaron si se planea retomar las restricciones al petróleo.

Además de la crisis política con Estados Unidos, el chavismo sigue perdiendo espacio es la escena internacional. Este jueves, un grupo de 49 países –más la Unión Europea– firmaron una declaración conjunta en Naciones Unidas para pedir "restablecer las normas democráticas en Venezuela", aunque la propuesta no incluyó un llamamiento concreto a la ONU para que intervenga en la crisis. La declaración, preparada en las últimas horas y leída por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, contó con ausencias muy notables como las de México, Colombia o Brasil, y tampoco la firmaron grandes potencias como China o Rusia ni ningún estado africano ni árabe a excepción de Marruecos. Sobre Cuba, otro importante aliado del chavismo, no se aclara si suscribió el documento, pero es improbable.

Los firmantes recuerdan que "es hora de que los venezolanos comiencen discusiones constructivas e inclusivas para resolver el impasse electoral", en alusión a los comicios presidenciales. Asimismo, esos países se mostraron "gravemente preocupados por las denuncias de violaciones a los derechos humanos", entre las que detallan "arrestos arbitrarios, detenciones, muertos y negación a garantías judiciales, así como tácticas de intimidación contra la oposición democrática".

Pese a que la declaración ha sido negociada en los pasillos de la ONU y ha sido leída a la entrada del Consejo de Seguridad, el canciller panameño reconoció que no se está trabajando conjuntamente en ninguna resolución sobre Venezuela, e incluso añadió que la postura de su país "es muy diferente a la de otros países" aunque compartan el principio general de que debe "restaurarse la democracia".

Pese a que la crisis venezolana dura ya seis largas semanas, el tema aún no ha llegado al Consejo de Seguridad de la ONU –el máximo órgano ejecutivo–, y sólo ha motivado declaraciones del secretario general António Guterres, quien ha reclamado una y otra vez la publicación de las actas electorales completas y la necesidad de que se respeten los derechos humanos, sin entrar en la legitimidad o no de la reelección de Maduro.