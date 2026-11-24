Buena parte de los fundamentos de la resolución se apoyan en las investigaciones de Justicia Cuba, nombre con el que se conoce a la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo.

Con 88 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, la iniciativa insta al Gobierno de José Antonio Kast a buscar el respaldo de otros países

Madrid/La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes una resolución que solicita al Gobierno de José Antonio Kast respaldar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen cubano, tanto dentro como fuera de la Isla. La iniciativa, impulsada por la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi, obtuvo 88 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones.

El proyecto de resolución, presentado el pasado 18 de mayo, insta al Ejecutivo a condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba y a que “coordine acciones y esfuerzos diplomáticos con otros Estados democráticos y organismos internacionales” para promover la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.

El proyecto de resolución insta al Ejecutivo a condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba y a que “coordine acciones y esfuerzos diplomáticos con otros Estados democráticos y organismos internacionales”

Buena parte de los fundamentos de la resolución se apoyan en las investigaciones de Justicia Cuba, nombre con el que se conoce a la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Fundada en marzo de 2017 por activistas de derechos humanos de diez países, la organización ha celebrado audiencias públicas y recopilado testimonios de víctimas de ejecuciones, torturas, encarcelamientos políticos, persecución religiosa y deportaciones internas.

“Tenemos identificados los crímenes y a sus presuntos responsables. Tenemos los testimonios, los expedientes y los nombres. Lo que nos ha faltado es un tribunal internacional que los juzgue”, declaró el jurista mexicano René Bolio, presidente de la organización, en un comunicado difundido tras la votación.

Raúl Castro encabezaba ya en 2018 la lista de 42 militares y funcionarios cubanos contra los que Justicia Cuba aseguraba haber reunido pruebas suficientes para procesarlos. Entre los primeros casos que investigó la organización estaban el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, en 1994, y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, dos años después.

El proyecto de constituir una corte especial fue presentado el 7 de diciembre de 2018 en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, donde recibió el respaldo de su entonces secretario general, Luis Almagro. “Es vital que los represores sepan que no hay, ni habrá, impunidad para los que cometen crímenes de lesa humanidad”, afirmó el diplomático uruguayo en aquella ocasión.

Las gestiones de Justicia Cuba en Chile se remontan a 2019, cuando el entonces diputado Luis Pardo Sáinz trabajaba en una propuesta similar junto a otros diez parlamentarios. Por esas mismas fechas, la iniciativa recibió también el apoyo de los participantes en un foro sobre las víctimas del comunismo celebrado en el Senado colombiano.

En la votación de este martes, Barchiesi y los demás promotores de la resolución consiguieron el respaldo de parlamentarios de distintas formaciones, entre ellas Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, el Partido Nacional Libertario, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y el Partido por la Democracia, además de diputados independientes, según Justicia Cuba.

La Comisión ha tomado como referentes los tribunales constituidos para juzgar a los dirigentes nazis en Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial y los creados para la antigua Yugoslavia y Ruanda, en 1993 y 1994, respectivamente

La Comisión ha tomado como referentes los tribunales constituidos para juzgar a los dirigentes nazis en Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial y los creados para la antigua Yugoslavia y Ruanda, en 1993 y 1994, respectivamente. Estas cortes especiales, a diferencia de las comisiones de investigación, tienen facultades para determinar responsabilidades penales individuales y dictar sentencias.

Bolio considera que los mecanismos judiciales deben prepararse antes de que se produzca un cambio político en la Isla. “La reconciliación nacional no puede confundirse con la impunidad, ni la paz con el olvido de los crímenes cometidos”, sostiene en el comunicado.

Justicia Cuba ha puesto a disposición de Kast a sus especialistas para colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno tanto en las negociaciones internacionales como en el diseño jurídico y la eventual puesta en funcionamiento del tribunal.