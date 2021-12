La madre del camionero cubano condenado a 110 años de cárcel lucha por el indulto

Oslaida Mederos, madre del camionero cubano Roguel Aguilera, condenado en Estados Unidos a 110 años de cárcel por causar un accidente en el que murieron cuatro personas, denuncia que el juicio a su hijo fue "fraudulento".

En una entrevista este miércoles con el periodista Mario J. Pentón, Mederos afirma que había pruebas del caso "que ocultaron, que el abogado nunca quiso presentar o nunca las encontró". Por ejemplo, que su hijo no impactó contra ningún coche, sino solamente contra un camión, "porque se le fueron los frenos".

Aguilera está a la espera de que el 13 de enero un juez se pronuncie sobre la petición de la fiscalía de Colorado, donde tuvo lugar el accidente, en 2019, de reducir la sentencia a entre 20 y 30 años de prisión.

Para su madre, esto no es suficiente, y se desmorona en llanto cuando afirma que esa condena tampoco "podría soportarla". Para pelear el caso, dice, visiblemente avergonzada, necesita ayuda económica, para lo cual han habilitado transferencias a través de Zelle al número estadounidense +1 979 328 5608.

A la vez, Mederos agradece a toda la gente que se ha pronunciado alrededor del mundo en favor de su hijo, cuyo caso fue remitido al gobernador de Colorado, Jared Polis, para que emita un indulto.

Este domingo, a las cinco de la tarde, familiares y amigos de Aguilera se concentrarán en el café Versailles de Miami para pedir clemencia

Desde que se conoció la sentencia, el pasado 13 de diciembre, hubo movilizaciones casi diarias hasta el Capitolio local en Denver, que comenzaron a obtener resultados cuando la semana pasada la senadora estatal demócrata Julie Gonzales anunció que trabajará en un proyecto de ley para modificar las leyes de sentencias en Colorado.

Mederos cuenta que llegaron a Estados Unidos, procedentes de su natal Batabanó, Mayabeque, en 2015, gracias a una petición de reunificación familiar de su hermana, ciudadana estadounidense desde hace 30 años, y que su hijo nunca había tenido problemas con la policía.

Aguilera trabajó, relata su madre, reparando techos y en una fábrica de tubos antes de sacar su licencia de camionero. "No la compró", asevera, respondiendo a algunos comentarios vertidos en contra de su hijo, quien asevera que también se encuentra preocupado por su hijo de siete años, Michael, que se encuentra en Cuba.

El camionero no lo ve desde 2019, cuando tras el accidente, "entregó voluntariamente" su pasaporte cubano, dice su madre, "como prueba de que él no iba a huir y se iba a llegar a hacer un juicio justo, el cual no se hizo".

