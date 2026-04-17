Canadá destina otros cuatro millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria para Cuba

Las autoridades añadieron que continúan siguiendo de cerca la situación en la Isla.

Parte de los recursos buscará sostener la red sanitaria y el reparto de comida

Toronto/Canadá anunció este viernes una nueva partida de 5,5 millones de dólares canadienses –unos cuatro millones de dólares estadounidenses– para atender necesidades urgentes en Cuba, sobre todo en medicinas, alimentos y suministros médicos.

Según informó el Gobierno canadiense en un comunicado, cinco millones de dólares canadienses serán entregados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el fin de “proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba”.

La ayuda, de acuerdo con Ottawa, busca mejorar la disponibilidad y el acceso a servicios sanitarios esenciales, medicamentos críticos y otros insumos médicos, además de reforzar las cadenas de suministro y apoyar tanto la atención primaria como los hospitales de referencia en la Isla.

El Ejecutivo canadiense precisó que esos fondos servirán también para sostener la logística indispensable y cubrir necesidades de combustible

Los 500.000 dólares canadienses restantes serán asignados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para asistencia alimentaria. El Ejecutivo canadiense precisó que esos fondos servirán también para sostener la logística indispensable y cubrir necesidades de combustible vinculadas a la respuesta humanitaria.

Las autoridades añadieron que continúan siguiendo de cerca la situación en Cuba para “evaluar y responder a la evolución de las necesidades”.

La nueva contribución se suma a otros ocho millones de dólares canadienses entregados a finales de febrero al PMA y a Unicef para la compra de alimentos.