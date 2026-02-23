Ottawa anuncia un "plan de asistencia" a Cuba, pero no quiere "dar detalles por el momento"

Canadá era hasta ahora uno de los mayores contribuyentes a la economía de la Isla con sus turistas y la explotación del níquel, ambas actividades paralizadas por la crisis energética

La Habana/El Gobierno canadiense anunció este lunes que está trabajando en un paquete de ayuda para Cuba ante los prolongados apagones y la grave escasez de combustible agravada por el cerco petrolero impuesto por EE UU. “Estamos preparando un plan de asistencia. En este momento no podemos proporcionar detalles del anuncio”, indicó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, de acuerdo con una nota difundida por la agencia Associated Press.

Aunque la funcionaria no detalló la forma de la ayuda, el envío podría repetir lo que hizo México a principios de febrero, cuando mandó dos buques de la Armada a La Habana con 814 toneladas de insumos básicos como leche, frijol, arroz, aceite y atún, a lo que se sumará el envío de otras 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles.

Al ser el primer emisor de turistas a la Isla y el principal inversor extranjero en la minería y la industria del gas a través de la compañía Sherritt, Canadá ha contribuido desde varias décadas a sostener la economía cubana. La crisis energética provocada por la pérdida del petróleo regalado por su aliado venezolana después de la operación militar para capturar el entonces presidente, Nicolas Maduro, el pasado 3 de enero, ha paralizado dos de las principales fuentes de divisas del régimen cubano: el turismo y la minería.

En solo unas semanas, las aerolíneas canadienses cancelaron todos sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez crítica de queroseno. Entre ellas están Air Canada, que operaba 16 vuelos semanales, así como WestJet, Air Transat y Sunwing.

Además, el Gobierno canadiense emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos en su página oficial a principios de febrero en la que señalaba que la situación actual en la Isla es “impredecible y podría deteriorarse, alterando la disponibilidad de vuelos en poco tiempo”. Advirtió también de que “se debe ejercer un alto grado de precaución en Cuba debido al empeoramiento de la escasez de electricidad, combustible y necesidades básicas, incluidos alimentos, agua y medicinas, que también puede afectar a los centros turísticos”.

La crisis, sin embargo, empezó mucho antes de la caída de Maduro y los datos del turismo canadiense han bajado casi a la mitad de lo que eran en 2015, cuando llegaron 1,3 millones visitantes, huyendo del duro invierno del país del norte. En 2025, apenas llegaron 754.010, aunque sus números mejoraron ligeramente en enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año pasado.

La semana pasada, además, el gigante Sherritt anunciaba la suspensión de sus actividades en las minas de níquel y cobalto que la firma opera en Moa (Holguín) debido a la falta de combustible. La corporación anunció que prevé pausar las operaciones y poner la planta de procesamiento en espera, tiempo que dedicarán a realizar “las actividades de mantenimiento planificadas”.

La decisión se tomó, explicó la firma, tras haber recibido “una notificación de que las entregas de combustible planificadas para Moa no se cumplirán y se desconoce el plazo para la reanudación de las entregas”.

Para el empresario estadounidense William Pitt, a cuya familia expropió el régimen múltiples propiedades mineras en 1960, la decisión pone en riesgo también la producción de gas natural que abastece a La Habana, pues el Gobierno cubano estaba pagando con cobalto a Sherritt para reembolsar la deuda que tenía de 250 millones de dólares, y mientras esté parada la producción, ya no lo podrá hacer.