El candidato de derecha Abelardo de la Espriella gana las elecciones en Colombia por estrecho margen

Abelardo de la Espriella saluda, luego de conocer el conteo preliminar que le da la victoria en la segunda vuelta, en Barranquilla (Colombia).

Su adversario de izquierda, Iván Cepeda, impugna 33.000 mesas y el presidente Petro sigue sin reconocer los resultados de la primera vuelta, el 31 de mayo

Bogotá/Hasta el último momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desafiado prohibiciones y límites legales, participando abiertamente en política y utilizando los recursos del Estado para impulsar y favorecer a su candidato Iván Cepeda. Pero, incluso así, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella se impuso en segunda vuelta electoral este domingo. El preconteo de votos lo da por ganador de la contienda con 1% de diferencia frente a su contendor.

De la Espriella se impone ante Cepeda con 250.820 votos. El candidato de derecha alcanzaba la noche de este domingo el 49,7% (12.959.515 votos) frente a 48,7% (12.708.695) de Cepeda. Este último sumó casi tres millones de votos respecto de la primera vuelta. Muchos votantes de centro se decantaron por el candidato de izquierda. De la Espriella también incrementó su votación en más de dos millones y medio de votos.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio. Mientras tanto, el presidente Petro, que aún no ha aceptado el resultado de la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, denunció supuestas irregularidades en la segunda y dijo que aceptará el resultado definitivo una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Muchos votantes de centro se decantaron por el candidato de izquierda. De la Espriella también incrementó su votación en más de dos millones y medio de votos

La jornada electoral en Colombia transcurrió en calma, inició a las 8:00 am y terminó a las 4:00 pm. Una hora más tarde, el país confirmaba, cuando se había informado el 80% de mesas electorales instaladas en todo el territorio nacional, quien será su próximo presidente. Tres horas más tarde, con el 100% de mesas informadas, se contabilizaban 26.345.317 votos. Esa es la mayor votación y participación ciudadana, con el 63,59%, que ha conocido Colombia en su historia política electoral. Fiel a la tradición institucional de la nación sudamericana, los ex presidentes de Colombia (César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, a excepción de Ernesto Samper quien se sumó a la campaña de Cepeda), reconocieron y felicitaron al presidente electo.

El presidente y jefe de Estado, quien ha agitado sin pruebas ni sustento la idea de fraude y constantemente busca deslegitimar y minar la credibilidad de las instituciones que escapan de su control, incluido el sistema electoral que le ha permitido ser congresista, alcalde y presidente, no ha reconocido la validez del preconteo, tampoco lo hizo con la primera vuelta presidencial, pero, valga recordar, el preconteo sí le fue válido cuando ganó la elección presidencial cuatro años atrás. Iván Cepeda, más sobrio y pausado que Petro, como en la primera vuelta, tampoco ha reconocido abiertamente el resultado y en su alocución ha dicho que aguardará los resultados definitivos del escrutinio.

Hacia las 9:00 pm habló De la Espriella. Desde Barranquilla, el presidente electo ha jurado defender la Constitución, la república y la separación de poderes. Recordó al candidato opositor asesinado, meses atrás, Miguel Uribe Turbay. De la Espriella prometió un gobierno garante de las leyes, las libertades y la institucionalidad. Se ha comprometido a gobernar para todos los colombianos, iniciar una nueva era –la “patria milagro” frente a la “patria miseria” que representa la izquierda gobernante–, en sus palabras.

El político de derecha alternó múltiples y recurrentes menciones a Dios, ha dicho que no habrá vencedores ni vencidos y que no habrá retaliaciones. Sus contradictores no son enemigos sino compatriotas que piensan diferente. Los colombianos, indistintamente de sus ideas, tienen idénticos derechos, precisó.

Sus contradictores no son enemigos sino compatriotas que piensan diferente. Los colombianos, indistintamente de sus ideas, tienen idénticos derechos, precisó

El presidente electo no dejó pasar la competencia desigual y desequilibrada debido a la interferencia del gobierno en favor de su candidato, así como a la presión de narcoguerrillas y bandas criminales, constriñendo al electorado en algunas zonas del país, por la expansión y control territorial de grupos armados ilegales que se ha incrementado en el mandato de Gustavo Petro debido a su cuestionada política de “paz total”. De la Espriella ha instado a Petro y a Cepeda a prepararse para ejercer la oposición y abstenerse de incendiar el país como anunciaron sus correligionarios la última semana al hablar de un estallido social en caso de que se produjera el triunfo de la derecha.

Organizaciones locales e internacionales, así como figuras relevantes de la vida política colombiana, excepto el jefe de Estado y sus seguidores, han destacado, desde la primera vuelta, el trabajo, profesionalismo y celeridad de la Registraduría y el sistema electoral colombiano como uno de los más eficientes y confiables de la región e incluso del mundo.

La victoria de De la Espriella ya es incontestable. No hay probabilidad estadística de que el resultado que le otorga el triunfo al candidato de derecha, con esa cantidad de votos de diferencia registrada en el preconteo, se altere en el escrutinio, por mucho que, desde el movimiento oficialista, Pacto Histórico, se anuncie la impugnación de mesas electorales.