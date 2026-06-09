El candidato de izquierda adelanta a Fujimori en Perú, pero aún faltan los votos del extranjero

El recuento se prolongará, ya que faltan las mesas donde hubo problemas y el voto exterior.

La Cancillería de Perú informó que el próximo miércoles concluirá el arribo al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países

Lima/El izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori en el escrutinio de la elecciones presidenciales en Perú, a la espera del conteo de los votos emitidos en el extranjero, que pueden ser clave para determinar al próximo jefe de Estado del país andino.

Al tener contado el 95,171% de los sufragios del domingo, Sánchez tiene 0,23% puntos porcentuales sobre Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El izquierdista recibe, hasta el momento, el 50,117% de los votos y la derechista el 49,883%.

Esto implica, en cantidad, que Sánchez tiene 41.355 votos más que Fujimori, al alcanzar 8.882.105 sufragios frente a los 8.840.750 de su rival electoral.

Sánchez tiene 41.355 votos más que Fujimori, al alcanzar 8.882.105 sufragios frente a los 8.840.750 de su rival electoral

Las apretadas cifras confirman que el resultado de las elecciones en Perú se definirá voto a voto, ya que aún quedan por contar 2.967 actas, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 8% hasta el momento.

La Cancillería de Perú informó que el próximo miércoles concluirá el arribo al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países.

Además, se reportó que hay 1.513 actas pendientes de envío a los jurados electorales especiales (JEE) por tener algún tipo de impugnación u observación, que deberán ser resueltas en primera instancia, tras lo cual muchas de ellas pueden ser remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer una decisión final.

En medio de este escenario, Sánchez se declaró "confiado y optimista" ante la posibilidad de ganar la elección, pero insistió en que se debe esperar a tener el escrutinio completo.

El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado ex presidente Pedro Castillo (2021-2022), hizo un "llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad".

Fujimori también coincidió en hacer llamado a la "tranquilidad y serenidad" para esperar a que termine el conteo, cuyos resultados aseguró que respetará "sean los que sean".

La hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) remarcó que el resultado muestra "una gran división de los peruanos, y toca a los partidos políticos y a sus dirigentes tender los puentes correspondientes".

"Tengo mucha fe y mucha gratitud. Todos los líderes políticos que tenemos partidos con representación en el Parlamento tenemos que dialogar. Los peruanos nos han dado ese mandato, y es lo que corresponde", destacó.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031

El empate técnico fue anticipado durante la noche del domingo por las proyecciones de resultados de las empresas encuestadoras, que confirmaron la ligera ventaja para Sánchez luego de que las encuestas a pie de urna dieran a Fujimori por delante cuando cerraron las mesas de votación.

Una muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez y un 49,7% a Fujimori, mientras que la empresa Datum Internacional indicó que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%, con un margen de error de 1%.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.