Caracas acoge dos movilizaciones este martes: el cumpleaños de Chávez y el aniversario del fraude electoral

Convocatoria para este martes por los dos años desde las elecciones venezolanas, a la vez que el chavismo saldrá a la calle por el cumpleaños de Chávez.

El chavismo pedirá levantamiento de sanciones en el diálogo con parte de la oposición

Caracas/El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, llamó este lunes a sus seguidores a una movilización en Caracas para el martes 28 de julio, cuando se cumplen dos años de las elecciones que denunciaron como fraudulentas por la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

"Atención, Caracas. ¡Nos vemos en El Lido! Este martes 28 de julio. 10:00 am. Franela de Vente + Bandera de Venezuela. Lleva tu cartel con las actas del 28J o el mensaje: ¡Con Nuestras Propias Manos!", publicó el partido en sus redes sociales.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado. La coalición representada por González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó tras los comicios, en una página web, lo que aseguró eran las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de mesa.

Según la PUD, las actas demuestran el triunfo del opositor con un 67% de los sufragios frente al 30% de Maduro, quien ahora permanece detenido en una prisión de Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en un ataque militar en Caracas.

"La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente"

El partido político también convocó a asambleas de calle en los 335 municipios del país. "La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente", reza la publicación en X.

El llamado a las calles coincide con una marcha convocada por el chavismo para conmemorar el natalicio del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), informó este lunes el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

En una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, indicó que conmemorarán a Chávez, quien cumpliría 72 años este martes,.

En este contexto, dijo que "se habla" de que solo el "4% de las viviendas construidas por Chávez" sufrieron daños durante los sismos, sin precisar la cantidad ni otros detalles, y el resto –añadió– son edificaciones particulares y urbanismos privados.

"A mí no se me ocurre echarle la culpa al sector privado de los edificios que se cayeron. Porque los dos movimientos sísmicos que ocurrieron fueron devastadores y todo lo que estuviera en esa línea se iba a caer, fuese privado o fuese público", señaló Cabello.

Cabello también informó este lunes de que el Gobierno pedirá el levantamiento de sanciones al país suramericano en el diálogo que empezará el próximo 1 de agosto entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y un grupo de ex diputados opositores del Legislativo de 2015.

"A mí no se me ocurre echarle la culpa al sector privado de los edificios que se cayeron. Porque los dos movimientos sísmicos que ocurrieron fueron devastadores y todo lo que estuviera en esa línea se iba a caer, fuese privado o fuese público"

"Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país, el levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro", indicó.

El también ministro de Interior subrayó que "dialogar no significa capitular" y afirmó que el chavismo irá unido "en un solo bloque", mientras aseguró que la oposición se ha "dividido" por estas conversaciones.

"El sector opositor no sé cuántos pedacitos hay. Ese proceso de diálogo ha dividido más a la oposición. Ahora hay más pedacitos", apuntó Cabello.

Los partidos opositores venezolanos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) valoraron este lunes la designación de Dinorah Figuera y de una comisión mixta integrada por la Asamblea Nacional electa en 2015 para ese diálogo.

UNT, a través de un comunicado publicado en X, puso al servicio de ese "esfuerzo nacional", coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, su militancia, sus equipos técnicos y su experiencia institucional.

La formación considera que es indispensable relanzar una gran alianza democrática que reúna a todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, empresariales, sindicales, académicas, estudiantiles y ciudadanas "comprometidas con la restitución del orden constitucional y la reconstrucción del país".

En ese esfuerzo, prosiguió, tienen espacio los partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela.

"La unidad no exige uniformidad, exige coincidencia en los principios fundamentales, respeto entre los distintos actores y voluntad de actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos superiores de la nación", sostuvo.

Igualmente, UNT señaló que la reinstitucionalización del país comienza necesariamente con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por rectores afines al– "independiente, equilibrado, profesional y confiable", capaz de garantizar procesos electorales transparentes, auditables y verificables.

Por su parte, Primero Justicia reconoció en esta iniciativa una "oportunidad histórica" para avanzar hacia elecciones presidenciales para recuperar la democracia "a través del rescate de la soberanía popular".

La formación reafirmó su compromiso con los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de 2015 como "última institución democrática electa del país".

"Sabemos que sabrán asumir esta responsabilidad con firmeza, prudencia y un profundo sentido de país", apuntó.

Figuera encabeza un sector de la oposición venezolana que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

El domingo, Machado y González dijeron que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno".

En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular".

Además, aclararon que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de esa vía de diálogo.

Figuera afirmó el jueves que Machado "es muy importante en este proceso", mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que puede tener un rol en la "reconciliación" del país suramericano.

Trump, por su parte, declaró que los venezolanos aún no están preparados para tener elecciones.