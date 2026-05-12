Caracas busca ampliar negocios con Washington en medio de nuevos choques diplomáticos

Delcy Rodríguez, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam Schiphol, este domingo.

Delcy Rodríguez rechaza la broma de Trump sobre Venezuela como “Estado 51” de EE UU y el Gobierno acusa a Guterres por sus alusiones a la captura de Maduro

Redacción internacional/La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de EE UU en Caracas, John Barrett, sostuvieron este lunes una reunión centrada en ampliar la conectividad aérea entre ambos países –restablecida oficialmente en abril tras siete años de suspensión– y en fortalecer las exportaciones energéticas.

En Instagram, la ministra venezolana aseguró que, durante el encuentro, definieron “puntos críticos” para la hoja de ruta, entre los que mencionó “elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a EE UU y el resto del mundo”.

Hablaron también sobre “la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo” con proveedores estadounidenses para la compra de “repuestos especializados y puentes de guerra”.

“Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal”, indicó la funcionaria.

Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales

A su juicio, es “imperativo” el cese de las sanciones y una “mayor libertad en las licencias” para “avanzar hacia una eficiencia total”.

“Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional”, agregó Faría.

Por su parte, Barrett dijo, en la cuenta en Instagram de la embajada, que fue una “reunión productiva”, durante la que abordaron “la ampliación de las exportaciones de energía”.

“El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump”, agregó el diplomático, en referencia a las etapas de estabilización, recuperación y transición establecidas por Washington.

El pasado 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre EE UU y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de suspensiones entre ambos países.

Entonces, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir más de 100.000 pasajeros con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un “eje de conexión” en la región.

Eso no está previsto. Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia

Por otra parte, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “Estado 51”, en reacción a las declaraciones realizadas hoy en un contexto deportivo por Donald Trump.

El mandatario estadounidense reaccionó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que el país sudamericano podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

Trump había celebrado en su red Truth Social la victoria venezolana por 4-2 sobre Italia y escribió: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! […] ¿Estado número 51?”.

En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó.

Rodríguez también destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural.

Estas declaraciones “reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos"

Venezuela también acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano “impropias de su alta investidura”, luego de que dijera que cree que hubo “grandes complicidades” en la captura de Nicolás Maduro por parte de EE UU el pasado enero.

“Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”, reza el comunicado de Caracas.

Guterres afirmó este lunes, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, que cree que “no es posible que se repita [en Cuba] una situación similar” a la operación militar lanzada por EE UU en enero contra Venezuela, donde tiene “la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político”.

El Gobierno venezolano dijo que estas declaraciones “reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad”.

“Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral”, aseguró.

A juicio de Caracas, nunca antes la Organización de las Naciones Unidas “había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo”

A juicio de Caracas, nunca antes la Organización de las Naciones Unidas “había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo”.

En ese sentido, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, agregó en el pronunciamiento que la Secretaría General de la ONU “ha sido incapaz de garantizar equilibrio y apego a los principios de la Carta de la ONU frente a los actuales desafíos globales”.