Machado dice en EE UU que las elecciones en Venezuela deberían ser en los próximos 12 meses

Machado participó este lunes en la Conferencia Global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles.

Llegan a Caracas más de 150 migrantes repatriados desde Estados Unidos y ya son 20.000 desde febrero de 2025

Los Ángeles / Caracas/La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que las elecciones en Venezuela deberían ocurrir en los próximos 12 meses "como máximo", según dijo este lunes en su participación en la Conferencia Global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, fue una de las primeras en participar en el encuentro económico que se realiza en Beverly Hills, en donde reiteró la necesidad de acelerar las elecciones en su país, aunque siempre siguiendo el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado un proceso de tres fases. El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades (de Venezuela). Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo", indicó la opositora.

"Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo", indicó la opositora

Desde la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Casa Blanca ha establecido relaciones con el Gobierno de la chavista Delcy Rodríguez y ha permitido la apertura del país a la inversión.

Trump habló en enero de 2026 de un plazo aproximado de 18 meses para la celebración de comicios, aunque la oposición consideraba que debían ser antes de que acabe el año.

La Casa Blanca ha mantenido en segundo plano a la oposición que encarna Machado en la transición que enfrenta el país suramericano, y las menciones se han casi limitado al Nobel. La semana pasada el presidente Trump dijo que cuando la opositora venezolana le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella "no se lo merecía".

Machado evitó hoy contestar directamente a ese tema y enfocó su charla en explicar los objetivos de la oposición, que se centran en "conseguir un calendario electoral con una fecha definida para las elecciones".

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.

Este lunes, Machado reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida. El pasado marzo, la opositora también afirmó que si por ella fuera, ya habría vuelto. Sin embargo, la prensa estadounidense afirma que el propio Trump le ha desaconsejado una vuelta que, en este momento, complicaría el proceso de estabilización a Washington.

Mientras tanto, miles de migrantes siguen regresando al país. Este lunes lo hicieron 157 migrantes, en un vuelo de repatriación desde Miami, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló que en el vuelo llegaron 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores de edad, sin especificar edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025

Se trata del vuelo número 140 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El viernes, un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados en ese día recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025.