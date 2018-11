La caravana de migrantes avizora la posibilidad de ser aceptada en Canadá

(EFE).- El Arzobispo de Canadá, Leonardo Marin Saavedra, planteó a la caravana migrante en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, la posibilidad de ser aceptados en aquel país si se dan las condiciones que exige el Gobierno canadiense.

El sacerdote católico, de origen colombiano, dijo que para que los viajantes lleguen a Canadá se podría crear un puente aéreo México-Canadá, un traslado en barco hasta Vancouver o pedir permiso a Estados Unidos para pasar vía terrestre en autobuses, posibilidad ésta última que consideró complicada.

"Un grupo de personas de San Francisco me llamó y me dijo usted es la persona indicada para que hable con el Gobierno de Canadá para ver si es posible que lleváramos a algunos migrantes de la caravana a Canadá y a mi me encantó la idea", contó a los centroamericanos en el albergue que se ubica en el deportivo Benito Juárez de esta ciudad.

"El sueño estadounidense es eso, un sueño y ustedes pueden tener un territorio de paz en Canadá", añadió.

Pidió a los migrantes "no se desanimen", "ser respetuosos" con el país que les ofrece hospedaje, en este caso México, "no hacer caso a expresiones de discriminación" y modificar "conductas y expresiones negativas".

Dijo que distintas organizaciones se encargarán de enviarle un proyecto al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para ver si es posible que Canadá acepte a un grupo de integrantes de la caravana, además les pidió "no hacerse ilusiones pero si tener fe".

Marin Saavedra ofrecerá una conferencia de prensa este lunes en Tijuana para ofrecer detalles de la posibilidad que planteó a un grupo de los casi 3.000 migrantes que ocupan el albergue que se ubica en la popular zona norte de la ciudad.

Las familias de migrantes sigen pagando las consecuencias del cierre del Parque de la Amistad, entre Estados Unidos y México, un punto de encuentro habitual para las personas que viven a ambos lados de la frontera, clausurado este fin de semana.

"No sabía que estaba cerrado, si no, no vengo a verlos", lamentó en declaraciones a Efe Cruz Gutiérrez Corona, una inmigrante de origen mexicano que reside desde hace trece años en EE UU.

Gutiérrez Corona, que tuvo que pedir un día libre en el trabajo para poder venir, no ve a su hijo desde que cruzó la aduana en busca de una vida mejor, por lo que se mostró muy decepcionada al darse cuenta de que tal vez no pudiera verle este domingo.

El parque binacional de la Amistad es un espacio verde situado dentro del parque estatal Border Field que desde hace años ofrece a las familias separadas por la frontera la posibilidad de encontrarse y hablar, aunque sea a través de la valla que separa ambos países.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses decidieron clausurarlo durante un par de días después de que esta semana un grupo de migrantes amagara con entrar ilegalmente al país aprovechando su salida al mar, por Imperial Beach, aunque finalmente optaron por darse la vuelta y no causar problemas.

El Gobierno de EE UU vio en esta acción la confirmación de que los miles de migrantes que están llegando estos días a la ciudad de Tijuana, ubicada justo al otro lado de la frontera, podrían estar valorando la posibilidad de entrar ilegalmente al país, por lo que ha decidido cerrar el parque y reforzar las medidas de seguridad.

"No parecen problemáticos en general, solo quieren que se escuche su mensaje. Podrían cruzar a nado si quisieran", comentó a Efe Phillip Herczech, un sandieguino que actualmente reside en Europa y que este domingo se acercó al parque a ver lo que estaba pasando.

Del lado estadounidense, el lugar no ofrecía hoy el bullicio habitual del fin de semana, pero al otro lado de la valla, a unos escasos cinco metros de distancia, se podía ver a personas que incluso se llegaban a encaramar a la estructura para echar una ojeada al otro lado.

El presidente de EE UU, Donald Trump, abordó hoy esta situación a través de las redes sociales. "El alcalde de Tijuana, México, acaba de decir que 'la ciudad apenas está preparada para manejar semejante cantidad de migrantes y que el retraso podría durar hasta seis meses'. Igualmente, EE UU está mal preparado para esta invasión y no la aceptará", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!