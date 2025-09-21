Cazas británicos inician misiones de defensa aérea en Polonia tras las incursiones rusas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a formar un "pilar de defensa" europeo

Londres/Dos cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) iniciaron esta semana su primera misión de defensa aérea de la Otan en Polonia tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza, informó este domingo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.

Como parte de la misión Centinela Oriental de la Otan, que busca reforzar las defensas en el flanco oriental, los dos cazas británicos despegaron el viernes por la noche de la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire (este de Inglaterra), apoyados por un avión Voyager de la RAF, "para patrullar el cielo polaco y disuadir y defenderse de las amenazas aéreas rusas", explicó el Ministerio.

"Regresaron sanos y salvos al Reino Unido la madrugada del sábado", agregó.

"Los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la Otan será defendido", aseguró en la nota el ministro británico de Defensa, John Healey.

Esta primera misión operativa sucede después de la reciente incursión "temeraria y peligrosa" de drones rusos en el espacio aéreo soberano polaco y, a juicio del Ministerio de Defensa británico, supuso la violación más importante del espacio aéreo de la Otan por parte de Rusia desde que inició la invasión a gran escala en Ucrania en 2022.

Healey recordó que la operación coincide con el 85° aniversario de la Batalla de Inglaterra (1940), donde los pilotos polacos acudieron en ayuda del Reino Unido para evitar que Hitler invadiese Gran Bretaña al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Al respecto, desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea (UE) "defenderá cada centímetro de su territorio" frente a las provocaciones rusas, y llamó a lograr una "mayor autonomía e independencia" en defensa, en una entrevista publicada este domingo por el diario belga Le Soir.

La líder del Ejecutivo comunitario insistió en la necesidad de "un pilar europeo" de defensa mucho más fuerte con vistas a garantizar democracia y prosperidad ante un mundo más hostil, y tras la reciente serie de incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia.

"Estos incidentes, y en concreto el que tuvo lugar en Polonia, son muy significativos. Mientras que la Otan debe permanecer en el corazón de nuestra defensa colectiva, necesitamos un pilar europeo mucho más fuerte", destacó Von der Leyen, al ser preguntada sobre el despliegue de aviones de países europeos –y sin participación estadounidense– para derribar drones rusos sobre el espacio aéreo polaco.

La presidenta de la CE afirmó que los Veintisiete cuentan ya con un programa para reforzar su "autonomía e independencia" de defensa, el llamado Horizonte 2030, cuya puesta en marcha se está acelerando con la movilización de hasta 800.000 millones de euros para el sector.

Al ser preguntada sobre si la UE contempla la creación de unas Fuerzas Armadas propias, Von der Leyen señaló que los Estados miembros "conservarán siempre la responsabilidad de sus propias tropas".

También defendió una disuasión "fuerte y creíble" ante las interferencias de señales GPS en el espacio aéreo europeo en regiones limítrofes con Rusia, que han afectado a numerosos vuelos en zonas como el mar Báltico, entre ellos a un avión en el que viajaba la propia Von der Leyen a comienzos de mes.

"Rusia parece dispuesta a aceptar la posibilidad de que se produzcan en cualquier momento accidentes mortales", dijo la responsable de la CE, quien afirmó que Bruselas se toma "muy en serio" estos incidentes, al igual que "todos los ataques híbridos y ciberataques de Rusia contra la Unión".

Estos ataques, según Von der Leyen, "muestran claramente que las ambiciones de Rusia no se detienen en Ucrania".

Preguntada sobre la situación en Oriente Medio, apostó por buscar el equilibrio con una postura europea que permita "lograr una verdadera seguridad para Israel" y al mismo tiempo "garantizar un presente y un futuro seguros para todos los palestinos".