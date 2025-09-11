El presidente polaco dice que su país no se asustará ante los drones rusos

Cracovia/El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó este jueves que Polonia "no se asustará ante los drones rusos" gracias a sus pilotos y el apoyo aliado, tras las violaciones rusas del espacio aéreo, y dijo que su país superó las pruebas de preparación y de mecanismos de acción en la Otan. El mandatario aseguró que, "al destinar cerca del 5% del producto interior bruto a las fuerzas armadas", Polonia no teme a las agresiones rusas.

Nawrocki hizo estas declaraciones en la 31ª Base de Aviación Táctica en Poznań-Krzesiny, un día después de que al menos 19 drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco durante la madrugada del miércoles. El presidente evaluó la incursión como "un intento de probar" la preparación polaca y, dirigiéndose a los militares, subrayó: "todas estas pruebas las hemos superado".

Nawrocki dijo además que la incursión de drones supuso "una prueba política y una prueba de cohesión dentro de la Alianza del Atlántico Norte y, sobre todo, la prueba de vuestra preparación para reaccionar a la provocación rusa".

En su discurso, el presidente hizo referencias a pasadas guerras con Rusia y la Unión Soviética. "Somos una nación que no se asustó del soldado soviético en 1920. Somos una nación que no entregó su alma después de 1945, ni durante casi 50 años de propaganda soviética", aseveró.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que la mejor respuesta a la entrada de los drones rusos al territorio de Polonia sería la aprobación de un nuevo paquete europeo de sanciones a Rusia, más contundente que los anteriores, en el que Kiev y sus socios ya están trabajando.

“Las prioridades incluyen el sector bancario de Rusia, bancos en terceros países que continúan tratando con Rusia y la infraestructura de la ‘flota fantasma’ que financia el presupuesto de guerra de Rusia: capitanes de barcos, aseguradoras, terminales de petróleo y operadores de mercado”, escribió en X Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que las partes también están trabajando en el establecimiento de mecanismos para evitar que Rusia siga importando artículos críticos para su esfuerzo de guerra burlando las sanciones ya existentes. “Hay consultas en marcha entre la UE y EE UU para combinar todo el peso de la presión de las sanciones, especialmente contra los ingresos por energía rusos”, dijo también Zelenski, que añadió que Ucrania está sincronizándose también con el Reino Unido en materia de sanciones.