Polonia advierte sobre el conflicto que podría desencadenar la entrada de drones rusos en su territorio

Cracovia/El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este miércoles ante el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial". "Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental", subrayó. Asimismo, confirmó en el Parlamento que durante la madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, el último de ellos a las 6:45 de la mañana.

Tusk informó de que "por primera vez durante esta guerra (de Ucrania), los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia", y subrayó que las incursiones "no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas". Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, calificó los hechos como un "momento sin precedentes" en la historia de la Otan y en la reciente de Polonia. Tusk dijo también que esperaba que "todos tomemos en serio estos llamamientos conjuntos del presidente y míos".

"Hago hincapié en esto, y el presidente enfatiza nuestra unidad en este asunto, porque esperamos que esta dualidad de voces –después de todo, no siempre actuamos en armonía– también tenga un efecto aleccionador en los comentaristas y políticos más sensibles, quienes en tal situación buscan innecesariamente una plataforma para el conflicto o la disputa interna", aseguró. Entre el Gobierno de Tusk y Nawrocki hay varios puntos de conflicto por lo que el llamado de ambos a la unidad en esta situación es algo significativo.

Las defensas aéreas de la Otan han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales. "Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la Otan", dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.

La incursión de los drones ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional

La incursión de los drones ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional. Tusk informó a Rutte, así como al secretario de Estado de EE UU, Mark Rubio, e, internamente, está en "contacto constante" con el presidente del país, Karol Nawrocki, y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamys, que se encontraba en Londres para participar este miércoles allí en una reunión con cuatro homólogos europeos.

La población también fue alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos de los mismos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros.

Polonia ha convocado al encargado de negocios de Rusia en Varsovia, Andréi Ordash, para entregarle una nota de protesta tras la violación del espacio aéreo. La convocatoria había sido adelantada por el propio Ordash en unas declaraciones a la agencia RIA Nóvosti, y aseguró al medio oficial ruso que las acusaciones vertidas tras dicha incursión son "infundadas" y que Varsovia "no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso". "Me han citado a la sede de Exteriores hoy las 12:00 horas", dijo el diplomático ruso.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la Otan vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribar vehículos no tripulados de Rusia. Por el momento, el Kremlin y el Ministerio de Defensa mantienen silencio tanto sobre esta incursión como sobre la muerte de 25 civiles el martes en un ataque con una bomba aérea rusa contra un pueblo en la región ucraniana de Donetsk.