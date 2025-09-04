Los cancilleres de Cuba y Polonia se encaran en redes por el premio a una disidente cubana

La Habana/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a Polonia de someterse a Washington luego de que Varsovia concediese un premio a la histórica disidente cubana Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

Rodríguez, de visita oficial en Pekín junto al presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, contestó así en redes sociales a un comentario de su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, a raíz de la entrega del galardón Solidaridad Lech Walesa.

"Ministro: Los cubanos vivimos en libertad y democracia desde el primero de enero de 1959 (día del triunfo de la revolución), aunque el Gobierno de Estados Unidos lleve 66 años intentando someternos, como sí ha podido con otros", escribió Rodríguez en una aparente referencia a Polonia.

Sikorski previamente había respondido a un mensaje en la red social X de Rodríguez recalcando que el premio se concedía a quienes "luchaban pacíficamente por la libertad y la democracia" y agregaba que los cubanos "merecían" también ambas.

El ministro de Exteriores polaco aclaraba asimismo que, pese a haber sido anunciado en un acto conjunto con el Secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, el premio era una iniciativa polaca financiada íntegramente por ese país europeo.

En su mensaje, Sikorski citaba una reacción previa de Rodríguez en la que el canciller cubano afirmaba que el premio era parte de la "agenda corrupta y anticubana" de Rubio y parecía apuntar que la dotación era "dinero del contribuyente estadounidense".

El Ministerio de Exteriores de Polonia reconoció este martes a Soler con el Premio Solidaridad Lech Walesa, dotado con un millón de zlotis polacos (unos 273.400 dólares), que se otorga para "apoyar las acciones de aquellos que, al luchar por la solidaridad y la democracia, cambian el curso de la historia".

Soler dijo poco después en declaraciones a EFE que el premio es "el resultado de 22 años de lucha en Cuba por la libertad de todos los presos políticos injustamente encarcelados y por todos los derechos de los cubanos" con las Damas de Blanco.

El movimiento que Soler lidera surgió por iniciativa de un grupo de mujeres, todas ellas familiares de los 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 a elevadas condenas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra.

A partir de entonces, las esposas, madres y otros familiares de aquellos presos se identificaron por ir siempre vestidas de blanco y, tras asistir a misa en un templo católico, comenzaron a realizar marchas dominicales para pedir su liberación y se convirtieron en un símbolo de disidencia.

En 2005, las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.