El chavismo y la oposición abren la segunda etapa del diálogo para la transición

El ex alcalde Javier Oropeza, que llegó este miércoles del exilio en España, fue detenido y excarcelado poco después

Caracas/Una delegación del Gobierno de Venezuela y un grupo de oposición comenzaron este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición en el país suramericano.

Pasadas las 17:30, ambas partes informaron del comienzo de la reunión en el hotel Meliá Caracas, a donde solo tuvieron acceso fotógrafos por tiempo breve.

Las delegaciones no detallaron los temas que abordarían en este encuentro, pero se espera, según declaraciones anteriores del grupo opositor, que se traten las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión en esta segunda fase del diálogo, que comenzó el pasado mes.

También se prevé que continúen con el tema judicial, abordado en la primera ronda de contactos, que se celebró entre el 6 y el 12 de agosto y finalizó con dos acuerdos, uno de ellos enfocado en la renovación completa del Tribunal Supremo.

Se prevé continuar con el tema judicial, abordado en la primera ronda de contactos y que finalizó con dos acuerdos, uno de ellos enfocado en la renovación completa del Tribunal Supremo

El otro acuerdo entre el Gobierno y la oposición fue recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, dijo en X que, en la instalación del segundo ciclo, tuvieron conocimiento de "la detención arbitraria" del ex alcalde del municipio Torres (estado Lara, oeste) Javier Oropeza, quien regresó esta semana a su país tras dos años exiliado en España y recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra.

Figuera aseguró que "inmediatamente" denunciaron el caso ante los representantes del Gobierno –liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez–, quienes, dijo, se comprometieron "en hacer todas las diligencias para su pronta liberación".

En ese sentido, señaló que el grupo que encabeza estaría atento "hasta que se cumpla" ese compromiso y reiteró que todos los presos políticos "deben ser liberados". Oropeza fue excarcelado en horas de la noche.

"No debió estar ni un segundo arbitrariamente detenido", dijo el partido Voluntad Popular, mientras que Primero Justicia indicó que el ex alcalde "recibió medidas sustitutivas luego de una flagrante violación al sobreseimiento que había recibido el día de ayer (miércoles) por parte de los tribunales".

"Exigimos su libertad plena, inmediata e incondicional, al igual que la de todos los presos políticos, civiles y militares", agregó ese partido.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa dijo que su país "ya no está dispuesto a callar frente a los atropellos y la persecución" y expresó que el "aparato represivo de la dictadura tiene que ser desmantelado y esta etapa de terror tiene que terminar".

Según la oposición, el ex alcalde fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto.

Según la oposición, el ex alcalde fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto

Sindicalistas y miembros de distintas asociaciones protestaron frente al hotel donde se desarrolló el diálogo para presionar por la convocatoria a un proceso de elecciones que, consideran, deben celebrarse este año debido a que ya han transcurrido más de ocho meses desde la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado.

Los manifestantes se reunieron frente al Meliá con pancartas con mensajes que pedían la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, o del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

En la capital también protestaron decenas de chavistas y empleados públicos, quienes rechazaron el histórico acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto entre EE UU y Venezuela y exigieron un salario digno en un contexto donde el sueldo base mensual sigue fijado en apenas 130 bolívares, unos 0,15 dólares, según el tipo de cambio oficial.

A esto se unió el levantamiento de restricciones a medios, atendiendo a una petición del Programa para la Paz y la Convivencia del Gobierno. VE Sin Filtro, una ONG dedicada a vigilar y documentar la censura en internet, verificó 17 dominios desbloqueados, pero advirtió que aún faltan "más de 188", incluyendo "algunos de los medios nacionales e internacionales más importantes".