Chavismo y oposición acuerdan recuperar el oro congelado en Inglaterra para la atención de los terremotos

La ex diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Dinorah Figuera, y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, firman un documento en la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas.

Las delegaciones también acordaron renovar a todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia

Caracas/El chavismo y la oposición cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos concentrados en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los "activos de reserva internacional" de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.

Tras una primera fase que se extendió cinco días, ambas partes leyeron un comunicado conjunto en el hotel Gran Meliá Caracas, en el que se destacó la conformación de dos mesas técnicas para la atención de la emergencia por el doble terremoto que golpeó el pasado 24 de junio a este país y el fortalecimiento de la democracia, poder judicial y electoral.

Igualmente, se informó que se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la ex diputada opositora Dinorah Figuera.

El cronograma de ejecución de los acuerdos, según el comunicado conjunto, comenzará este mismo mes bajo un "mecanismo de trabajo continuo"

El cronograma de ejecución de los acuerdos, según el comunicado conjunto, comenzará este mismo mes bajo un "mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso". Este proceso comenzó formalmente el pasado 6 de agosto con el apoyo de Estados Unidos.

Uno de los acuerdos es recuperar las reservas de oro del país depositadas en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. En un comunicado conjunto, leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera, se establece que ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de esos activos. Asimismo, acordaron crear mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados".

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares. En julio pasado, Rodríguez dijo que se estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por el desastre.

La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra

El diputado dijo entonces que la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, envió cartas a otros países donde "se encuentra activos retenidos que pertenecen a Venezuela", y que, además", estaba desarrollando "todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".

La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.

En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por Estados Unidos.

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EE UU.

Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como a "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos"

Por otra parte, las delegaciones acordaron también renovar a todos los jueces del TSJ, señalado de servir al Gobierno, con un nuevo proceso de postulación.

Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal.

Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como a "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación".

Tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.

Decenas de sindicalistas protestaron a las afueras del hotel Gran Meliá Caracas para exigir que se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora

En la misma jornada del miércoles, decenas de sindicalistas protestaron a las afueras del hotel Gran Meliá Caracas para exigir que se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora y que se garanticen elecciones presidenciales este año.

Los manifestantes señalaron que Figuera es una persona "impuesta" por Estados Unidos para las negociaciones y que la opositora no ha escuchado a los venezolanos.

En el diálogo no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

También un grupo de 84 expresos políticos pidió a la mesa de diálogo que garantice la conformación de un nuevo TSJ y de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea independiente.

En un comunicado publicado en respaldo a la negociación impulsada por Estados Unidos, los firmantes indicaron que para reconstruir Venezuela es necesario empezar por la conformación de un "nuevo TSJ y un nuevo CNE, elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres y de garantizar que sea el pueblo, en democracia, quien decida el futuro del país".

Este acercamiento representa el noveno intento de diálogo entre la oposición y el chavismo, que completa 27 años en el poder.