El chavismo y la oposición dan los primeros pasos en el diálogo con la transición en la agenda

El cara a cara se dio luego de que el pasado fin de semana el proceso comenzara a través de una llamada telefónica entre Rodríguez y Figuera, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

Machado lamenta la muerte de un preso político en custodia y responsabiliza al Gobierno

Caracas/El chavismo y un grupo de la oposición venezolana iniciaron este jueves una mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, con lo que dan los primeros pasos para abordar diversos temas, entre ellos la transición política en el país suramericano, siete meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, el chavista Jorge Rodríguez, y la ex diputada opositora Dinorah Figuera, acordaron trabajar en un primer ciclo hasta el próximo 12 de agosto, luego de reunirse en la base aérea La Carlota, en Caracas, y definir la metodología, fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordará este proceso.

En un comunicado conjunto, publicado en redes sociales, ambas partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".

También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas"

Igualmente, las partes se comprometieron a informar oportunamente a todo el país de los avances alcanzados en estas conversaciones. El cara a cara se dio luego de que el pasado fin de semana el proceso comenzara a través de una llamada telefónica entre Rodríguez y Figuera, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

A Figuera, en la mesa, la acompañan los también ex diputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en tanto, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.

Figuera llegó el miércoles a Venezuela y aseguró a la prensa local que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

El proceso, de acuerdo con Figuera, también incluirá la atención a las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó más de 6.000 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

Luego de iniciar el diálogo en Caracas, la delegación opositora, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015, se comprometió a que este proceso se traduzca en resultados concretos que atiendan las necesidades de los venezolanos y abran el camino a un "futuro de libertad, reconciliación y desarrollo".

Entre tanto, el Gobierno de Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones presenciales entre el Ejecutivo chavista y el grupo opositor y definió el diálogo como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano.

Entre tanto, el Gobierno de Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones presenciales entre el Ejecutivo chavista y el grupo opositor y definió el diálogo como una "oportunidad única"

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que mantiene su "compromiso" de apoyar este proceso, que forma parte del plan de tres fases definido por Washington, que pasa por la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición democrática. Además, instó a todos los interesados a que apoyen este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos.

Organizaciones y activistas se pronunciaron alrededor del tema. Un grupo de activistas sociales de Venezuela exigió a la mesa de diálogo la "inmediata designación" de un nuevo CNE para celebrar comicios.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela planteó diez condiciones, entre ellas la libertad plena para quienes consideró han sido "perseguidos por expresarse", para que el diálogo logre una "transición y una democracia real" en el país.

Asimismo, la mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), manifestó su deseo de que estas conversaciones generen "avances reales" para el país.

En un comunicado publicado en X, señaló que su compromiso estará con todo esfuerzo que produzca "resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país".

En este diálogo, no participan los líderes María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, apoyados por la PUD, pero alguno de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia, han respaldado públicamente estas conversaciones.

Este jueves se manifestó en ese sentido el partido de Leopoldo López. "El objetivo de este mecanismo es reinstitucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres, en las que podamos recuperar la democracia en Venezuela", subrayó VP en su cuenta de X.

Machado, por su parte, lamentó este jueves la muerte del preso político venezolano-uruguayo José Breijo, un septuagenario que cumplía arresto domiciliario en Caracas, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento.

"Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José ‘Pepe’ Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia", dijo Machado en un mensaje en X. Además, señaló que el arresto domiciliario de Breijo era una "forma de cautiverio".

"Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José ‘Pepe’ Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años"

Más temprano, el Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) publicó un comunicado publicado en X en el que señaló que la responsabilidad de la muerte de Breijo "recae plenamente sobre el régimen, que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de ‘terrorismo'".

Además, denunció que Breijo permaneció más de dos años detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, donde sufrió "desnutrición severa, perdiendo más de 50 kilos de peso, y un deterioro irreversible de su salud, especialmente de su sistema respiratorio".

El comité recordó que, el pasado mayo, cuando regresó a su casa en la capital luego de que le otorgaran arresto domiciliario, Breijo "descubrió que uno de sus propios captores, un funcionario del GOES (Grupo de Operaciones Estratégicas), había invadido y desvalijado su apartamento".

"Todas estas arbitrariedades destruyeron progresivamente la vida de José Breijo y lo condujeron a una muerte que pudo y debió evitarse", expresó el comité, que exigió una investigación independiente.

El pasado 27 de mayo, Breijo, detenido luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda pero sin ningún tipo de mobiliario. Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el Gobierno informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.