El chavismo y un sector opositor abren una vía de diálogo mientras Machado evalúa su postura

Figuera y Rodríguez, reunidos en junio, designaron "una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos".

Dinorah Figuera, quien regresó en junio invitada por EE UU, dijo que en agosto habrá información sobre un primer proceso electoral

Caracas/El chavismo y un grupo de ex diputados opositores han abierto una vía de diálogo que comenzará el próximo 1 de agosto para promover la democracia en Venezuela, mientras los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia comunicaron que evaluarán este miércoles su postura frente a este planteamiento.

La Asamblea Nacional (AN) publicó este martes un comunicado firmado por Jorge Rodríguez –su presidente y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez–, en el que señala que el plan tiene como objetivo el "fortalecimiento de la democracia", así como "enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico" del pasado 24 de junio.

La vía de diálogo fue acordada con la ex diputada opositora Dinorah Figuera, quien regresó en junio a Venezuela, luego de ocho años de exilio, tras atender una invitación hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en Venezuela. En este momento se encuentra fuera de Venezuela, pero planea regresar para dar continuidad a las conversaciones.

La vía de diálogo fue acordada con la ex diputada opositora Dinorah Figuera, quien regresó en junio a Venezuela, luego de ocho años de exilio

Figuera, quien defiende que es la "presidenta" de la AN elegida en 2015, regresó en junio a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto a Jorge Rodríguez y el "acompañamiento", según subrayó, de Estados Unidos.

La opositora afirma que la AN elegida en 2015 –entonces de mayoría opositora– es la "última institución que ha ganado electoralmente de manera legítima", a pesar de que se han hecho elecciones parlamentarias en 2020 y en 2025.

La Asamblea de 2015 y el chavismo mantienen una disputa institucional desde que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Aunque el oficialismo recuperó el control formal del Legislativo tras los comicios de 2020, un sector opositor continuó operando una estructura parlamentaria paralela, que ha tenido control de activos de Venezuela en el exterior y ha contado con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

Machado y González Urrutia convocaron para este miércoles a la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para definir una postura pública frente a la vía de diálogo que acordó el Parlamento venezolano y el grupo de opositores del Legislativo de 2015.

A esta reunión están convocados los partidos de la PUD y se "buscará reunir información" sobre la vía de diálogo anunciada y "definir una posición pública al respecto", añadió el comunicado, que no precisó más detalles sobre el encuentro.

En junio pasado, Figuera reconoció haber tenido "diferencias" con Machado, a raíz de su regreso al país para abordar una agenda de trabajo con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

También aseguró entonces que ella no es parte de los llamados "alacranes", en referencia a los políticos que se presentan como opositores, pero que no son apoyados por la PUD, que los señala de colaboracionistas del Gobierno.

En agosto se discutirá el diseño de una "hoja de ruta para un proceso electoral democrático donde puedan elegirse presidentes, gobernadores, alcaldes"

Este martes, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, compartida en YouTube, Figuera declaró que en agosto se discutirá el diseño de una "hoja de ruta para un proceso electoral democrático donde puedan elegirse presidentes, gobernadores, alcaldes" y también a una AN, según sus palabras, "legítima en todos los sentidos".

Asimismo, la opositora aclaró que el próximo 1 de agosto también se informará sobre "cada una de las personas que van a participar de lado y lado".

Las conversaciones entre Figuera y el Gobierno de Venezuela comenzaron el pasado 18 de junio, pero el proceso quedó en suspenso por los terremotos del 24 de junio que han dejado al menos 4.734 muertos.

En diciembre de 2025, el Parlamento dijo que propondría al Ejecutivo, entonces de Nicolás Maduro, que retirara la nacionalidad de cinco opositores, entre ellos Figuera, que consideró como "principales cabecillas" del que denominó como "gigantesco robo de Citgo", la filial de Pdvsa en Estados Unidos, cuya compra fue autorizada la semana pasada por un juez.