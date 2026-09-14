China acusa a EE UU de librar una "guerra fría" contra su inteligencia artificial

El congreso mundial de IA en Shanghái, en una fotografía de archivo.

El fundador de Anthropic pide desacelerar el desarrollo de la IA, pero ni Washington ni Pekín están dispuestos a ceder terreno en la competencia

Pekín/El diario oficialista chino Global Times acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de aprovechar la preocupación en EE UU por los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y los llamamientos a ralentizar su desarrollo para desplegar un “manual de guerra fría” contra la IA china.

El periódico, dependiente del Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), publicó el editorial este domingo, después del llamamiento de Dario Amodei, fundador de Anthropic, a frenar el desarrollo de modelos avanzados de IA.

El llamamiento de Amodei se presenta como una “declaración racional” centrada en la seguridad global de la IA, pero en realidad contiene una “agenda oculta” contra China, según el medio.

El editorial acusa al responsable de Anthropic de defender que las democracias “no deben ser ingenuas” ante China y de proponer primero “estrangular” el desarrollo chino para ampliar la brecha tecnológica antes de negociar con Pekín una ralentización del sector.

Global Times calificó de “hipócrita y miope” lo que describió como una “guerra fría silenciosa de la IA”, cuyo objetivo real sería frenar el desarrollo chino

El diario enumera tres medidas que atribuye a esa agenda: prohibir la venta a China de chips potentes y maquinaria para fabricar semiconductores, perseguir la llamada “destilación” de modelos y reforzar la seguridad de las empresas de IA para impedir el robo de los llamados “pesos” de los modelos, los parámetros internos que configuran el conocimiento del sistema.

La “destilación” es una técnica que permite entrenar modelos más pequeños utilizando respuestas de sistemas más avanzados, y se ha convertido en uno de los principales focos de disputa después de que autoridades estadounidenses acusaran recientemente a empresas chinas como DeepSeek, Moonshot y Alibaba de copiar tecnología estadounidense.

Pekín rechazó esas acusaciones y sostuvo que se trata de una práctica común en la industria, al tiempo que acusó a Washington de aplicar un “doble rasero” y buscar un “monopolio” sobre la IA. Global Times calificó de “hipócrita y miope” lo que describió como una “guerra fría silenciosa de la IA”, cuyo objetivo real sería, según el diario, frenar el desarrollo chino mediante barreras tecnológicas y “monopolios regulatorios”.

“Excluir a China y a las empresas chinas solo aumentará significativamente los costos de ensayo y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA”, advirtió el medio.

La publicación llega después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtiera de que “nada más importará” si Pekín toma la delantera en IA

La postura del diario oficialista reproduce la narrativa empleada por Pekín ante críticas a cuestiones como su gasto militar. En ambos casos, el Gobierno chino argumenta que su desarrollo no representa una amenaza global y acusa a Washington de intentar frenar el avance del país asiático.

La publicación llega después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtiera de que “nada más importará” si Pekín toma la delantera en IA.

Este domingo, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió construir una “barrera de seguridad” en torno a la IA. Chen sostuvo que la inteligencia artificial se ha convertido en un campo principal de competencia tecnológica global y en una nueva vía de “rivalidad entre grandes potencias”, según un texto publicado por la Administración del Ciberespacio de China, el principal órgano regulador del Internet chino, en su cuenta oficial.

El responsable del organismo pidió impulsar el desarrollo “saludable y ordenado” de la IA, pero también reforzar la supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de computación y aplicaciones de uso civil y militar.

El artículo enumera riesgos vinculados a la difusión de contenidos falsos, ataques informáticos, filtraciones de datos, manipulación de la opinión pública, desinformación, uso militar de sistemas autónomos y problemas legales derivados de la responsabilidad por contenidos generados por IA.

Chen afirmó que, en junio de 2026, los productos de IA en China superaban ya los 500 millones de usuarios, una muestra de la velocidad con la que estas herramientas se han extendido en el país.

En el ámbito militar, Chen aseveró que la IA “está pasando de ser un papel de apoyo en el campo de batalla a convertirse en un protagonista”

“Ciertas naciones aprovechan sus ventajas acumuladas en teoría fundamental de IA, arquitectura de modelos y capacidad de cómputo central –todo ello bajo el pretexto de ‘mantener la seguridad nacional’– para limitar la capacidad de otros países de adquirir equipos técnicos de vanguardia y mejorar sus capacidades de innovación tecnológica”, indicó el funcionario, en una referencia velada a Estados Unidos.

En el ámbito militar, Chen aseveró que la IA “está pasando de ser un papel de apoyo en el campo de batalla a convertirse en un protagonista”, citando específicamente el conflicto entre Washington y Teherán.

La advertencia llega en un momento de intensa actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

Recientemente, DeepSeek y Moonshot han perfilado posibles salidas a bolsa y modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza “precisa y efectiva” de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial, al considerar que EE UU está "liderando ante China en IA"

La urgencia de regular la inteligencia artificial (IA) por sus peligros y perder la carrera contra China dividió a líderes en EE UU tras la alarma sin precedentes de Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk. Mientras fundador de Anthropic acusó a la industria de "mentir" sobre los riesgos de la IA y pidió que el Gobierno intervenga, algo que respaldaron los demócratas, Trump y los republicanos rechazaron regulaciones con el argumento que EE UU debe evitar que China tome el liderazgo de la tecnología.

Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial, al considerar que EE UU está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándose. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump a los medios en Irlanda.

El director de Anthropic, Dario Amodei, consideró "el dilema más duro" del debate el hecho de que, si Estados Unidos ralentiza el desarrollo de la IA, China avanzaría. Aún así, reiteró este domingo la advertencia que publicó el sábado en un ensayo en el que urgió "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

"No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo"

"No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo", aseguró Amodei en una entrevista al programa Sunday Morning de CBS.

Aunque Amodei alertó en su ensayo de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, en la entrevista de ahora rechazó una "prohibición completa" de la tecnología.

La controversia sobre la IA se intensifica desde el martes pasado, cuando un investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, Jacob Coxon, renunció por la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable porque les interesa más competir entre ellas.

"Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década", aseveró Coxon en X.

Las alertas se elevan mientras siete de cada 10 estadounidenses, el 70%, se considera "más preocupado que emocionado" por la IA, y una proporción similar, el 69 %, rechaza la construcción de centros de datos en su comunidad, lo que incluye a mayorías de los mayores partidos, según una encuesta de NBC News de hace una semana.

"Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década"

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó este domingo una moratoria de emergencia para evitar, según él, que China tenga el liderazgo, mientras el líder de los demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries, pidió "actuar con urgencia" y "tomar medidas decisivas ahora".

Jonhson pidió un encuentro con las compañías del sector este lunes o martes, mientras Jeffries adelantó que el martes habrá una reunión de los demócratas en la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial".