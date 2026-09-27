China se presenta en la ONU como una "fuerza estabilizadora" y pide una IA "orientada al bien"

Han Zheng defendió una concepción de la seguridad internacional alejada de la "confrontación entre bloques" y de la "mentalidad de guerra fría".

El vicepresidente Han Zheng reclamó además el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba y defendió una solución de dos Estados para Israel y Palestina

Nueva York/China se presentó este sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas como una "fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" y defendió el multilateralismo y la cooperación internacional, también en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), que, según Pekín, debe estar "orientada al bien".

El vicepresidente chino, Han Zheng, encargado de representar a su país en el debate general de la ONU, defendió una concepción de la seguridad internacional alejada de la "confrontación entre bloques" y de la "mentalidad de guerra fría". También reivindicó el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y la resolución de los conflictos mediante el diálogo.

"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional y deben tomar la delantera en el cumplimiento de normas", afirmó Han durante su intervención.

El vicepresidente rechazó asimismo las operaciones militares unilaterales que, según dijo, vulneran la Carta de Naciones Unidas al llevarse a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad, y reclamó respeto a la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Han defendió una solución de dos Estados. También pidió el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba, una demanda habitual de Pekín en los foros internacionales.

China, afirmó Han, apuesta por una IA "orientada al bien" y "centrada en las personas", capaz de reducir la brecha digital y cuyos beneficios puedan extenderse a todos los países, en lugar de quedar concentrados en un pequeño grupo de potencias

Han intervino en Nueva York en representación de China mientras el presidente Xi Jinping se encontraba en Estados Unidos en visita oficial. La Cancillería china había anunciado previamente que el vicepresidente participaría en el debate general de la 81ª sesión de la Asamblea General entre el 24 y el 26 de septiembre.

Buena parte de su discurso estuvo dedicada a defender el comercio internacional y a rechazar las barreras comerciales y la ruptura de las cadenas globales de producción y suministro.

Han advirtió de que levantar muros, imponer barreras o interrumpir esas cadenas termina perjudicando a todas las partes y reclamó un sistema comercial multilateral basado en normas. China ha utilizado en los últimos años este argumento para cuestionar restricciones comerciales y tecnológicas adoptadas por Estados Unidos y otros países.

El vicepresidente dedicó además un apartado destacado de su intervención a la inteligencia artificial, una de las áreas en las que Pekín y Washington mantienen una competencia cada vez más intensa.

China, afirmó Han, apuesta por una IA "orientada al bien" y "centrada en las personas", capaz de reducir la brecha digital y cuyos beneficios puedan extenderse a todos los países, en lugar de quedar concentrados en un pequeño grupo de potencias.

El vicepresidente señaló que su país se ha convertido en una "fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde 1971

El dirigente chino situó el auge de esta tecnología dentro de una "nueva revolución científica y técnica" y sostuvo que ningún país puede prosperar de manera aislada, sin un entorno internacional abierto a la cooperación.

Las declaraciones llegan en plena competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo tecnológico, particularmente en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, semiconductores y capacidad de procesamiento.

Ambos Gobiernos han tratado, al mismo tiempo, de establecer vías de diálogo sobre la gobernanza de esta tecnología. La Cancillería china había defendido esta misma semana el desarrollo "abierto e inclusivo" de una inteligencia artificial "para todos y para el bien".

Han aprovechó también su discurso para reivindicar la trayectoria de China dentro de Naciones Unidas. El vicepresidente señaló que su país se ha convertido en una "fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde 1971, cuando la Asamblea General reconoció al Gobierno de la República Popular China como representante de China en la organización.

Este año se cumplen 55 años de aquella decisión, un aniversario que Pekín ha utilizado para subrayar su creciente peso dentro del sistema multilateral.

Según Han, China permanece "firme" en su búsqueda de la paz y el desarrollo y mantiene su apuesta por el multilateralismo.

El vicepresidente mencionó además otros retos que, a juicio de Pekín, Naciones Unidas debe abordar de forma colectiva, entre ellos el cambio climático, la seguridad sanitaria y una mayor representación de los países del llamado Sur Global dentro de las instituciones internacionales.