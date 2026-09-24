Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca y los tres medios vetados vuelven a entrar

El juez Timothy Kelly ordenó restituir las credenciales de CNN, MS NOW y ‘Politico’ al considerar que se violó el debido proceso

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “gran reunión” el encuentro de más de tres horas que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping. La visita coincidió con el regreso al recinto presidencial de periodistas de CNN, MS NOW y Politico, después de que un juez federal ordenara restablecer las credenciales que la Administración les había retirado.

Trump despidió a Xi en el pórtico del Ala Oeste después de acompañarlo por los jardines de la residencia, donde le mostró el nuevo helipuerto y las obras de un salón de baile. Es la primera visita del mandatario chino a Estados Unidos en más de nueve años y su segundo encuentro con Trump en 2026, tras la reunión que ambos mantuvieron en Pekín en mayo.

La disputa con los medios afectó precisamente la cobertura de la cumbre. Las principales cadenas estadounidenses evitaron emitir imágenes en directo en solidaridad con los tres medios vetados, después de que la Casa Blanca mantuviera durante la mañana las restricciones pese a la orden judicial.

Trump había anunciado el veto a los tres medios el viernes pasado, acusándolos de difundir “noticias falsas”

El juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, había ordenado de madrugada restablecer inmediatamente el acceso de CNN, MS NOW y Politico al considerar que el veto se produjo sin el debido proceso. Ante la negativa inicial de la Casa Blanca a cumplir el fallo, los abogados de los medios solicitaron una audiencia urgente y el magistrado exigió explicaciones al Gobierno.

Pasado el mediodía, los periodistas lograron finalmente volver al recinto. La orden de emergencia tiene carácter temporal y estará vigente hasta el 8 de octubre, a menos que el tribunal adopte antes otra decisión.

En la reunión bilateral, Xi pidió a Washington y Pekín mantenerse alejados “del conflicto y la confrontación” y reforzar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis. Entre los asuntos centrales de la visita figuran la tregua comercial, las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial. Trump y la primera dama, Melania Trump, tienen previsto recibir esta noche a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en una cena de Estado.

Trump había anunciado el veto a los tres medios el viernes pasado, acusándolos de difundir “noticias falsas” y, posteriormente, de poner en peligro la seguridad nacional. Associated Press (AP), Reuters, AFP, Bloomberg y EFE, entre otros, se sumaron a un comunicado promovido por el Comité para la Protección de los Periodistas en defensa de la libertad de prensa y del derecho a informar sobre el Gobierno.