Trump veta a tres medios de prensa de la Casa Blanca y amenaza con más restricciones

Fotografía de archivo del presidente de EE UU, Donald Trump, hablando ante reporteros en la Casa Blanca, en Washington

La Asociación de Corresponsales cuestiona la medida y advierte de posibles acciones legales relacionadas con la Primera Enmienda de la Constitución

Washington/El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW y a Politico"

Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación "van después". La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó como una "prohibición a la prensa libre" el anuncio del presidente estadounidense.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.

La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno. Heinrich subrayó que esa protección "no depende de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, está de acuerdo con sus informaciones o aprueba las preguntas que hacen sus periodistas".

La medida podría enfrentar impugnaciones legales relacionadas con las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense

La WHCA agregó que la cuestión trasciende los derechos de los periodistas y afecta al derecho de los estadounidenses a recibir información "completa e independiente" sobre las actividades y decisiones de quien ocupa la Presidencia.

La medida podría enfrentar impugnaciones legales relacionadas con las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El veto anunciado se suma a una serie de medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump que han restringido el acceso de determinados medios, limitado la financiación pública y endurecido condiciones de trabajo de periodistas, además de una larga lista de enfrentamientos verbales con reporteros.

El veto anunciado se suma a una serie de medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump que han restringido el acceso de determinados medios

El primer choque notable se produjo en febrero de 2025, cuando la Casa Blanca restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) al Despacho Oval y posteriormente al avión presidencial por mantener el uso del nombre histórico de "golfo de México" en lugar de la denominación "golfo de América", adoptada por Trump.

La Casa Blanca comenzó además a decidir directamente qué medios integraban los grupos de periodistas que cubren al presidente en espacios de acceso limitado, una función que durante décadas había gestionado la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump también ha protagonizado enfrentamientos directos con periodistas, como el ocurrido en noviembre de 2025, durante un intercambio a bordo del avión presidencial, cuando llamó "cerdita" a la corresponsal de Bloomberg Catherine Lucey mientras intentaba hacerle una pregunta sobre los archivos de Jeffrey Epstein: "Silencio, silencio, cerdita", le dijo el mandatario.

En marzo de 2025, Trump ordenó reducir las operaciones de la Voz de América y otras emisoras para audiencias internacionales, lo que dejó a más de 1.300 trabajadores en licencia administrativa.

La Casa Blanca restringió el acceso de AP al Despacho Oval y al avión presidencial por mantener el uso del nombre histórico de "golfo de México" en lugar de "golfo de América"

La Administración también intentó retirar fondos a Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Asia Libre, aunque tribunales federales han bloqueado o limitado parte de esas medidas.

En mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de NPR y PBS, a las que acusó de ofrecer una cobertura sesgada. La medida ordenó eliminar, en la medida permitida por la ley, la financiación directa e indirecta de ambas organizaciones y abrió una batalla legal sobre la autoridad del Ejecutivo para retirar fondos aprobados por el Congreso.

En mayo de 2025, el Departamento de Defensa estableció nuevas restricciones para los periodistas acreditados al Pentágono, que pasaron a necesitar autorización y escolta para acceder a amplias zonas del edificio. Posteriormente, la cartera endureció las normas y estableció que determinados periodistas podían ser considerados un riesgo de seguridad si buscaban información no autorizada, incluso cuando no fuera clasificada.

Un juez federal bloqueó parte de estas restricciones en marzo de 2026, pero el Pentágono respondió con nuevas limitaciones y cerró el espacio de trabajo conocido como el "pasillo de los corresponsales".

El Pentágono respondió con nuevas limitaciones y cerró el espacio de trabajo conocido como el "pasillo de los corresponsales"

El Gobierno aprobó, en julio de 2026, una nueva norma que buscaba limitar a 240 días la permanencia de los titulares de determinados visados de prensa, frente al sistema anterior basado en la duración de su situación laboral o de su asignación periodística. Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de la medida el pasado 14 de septiembre, un día antes de su aplicación prevista, mientras continúa el litigio.

La Comisión Federal de Comunicaciones se ha convertido en otro frente de presión sobre las cadenas que Trump considera críticas, como en septiembre de 2025, cuando se ordenó la suspensión temporal del programa del comediante Jimmy Kimmel de la cadena ABC; a la vez, el presidente pidió el despido del presentador y sugirió que las emisoras que lo retransmitieran podían perder sus licencias.

Desde entonces, Trump ha reclamado en varias ocasiones que el regulador revise las licencias de cadenas cuya cobertura considera parcializada.La presión continuó este año, cuando la comisión inició una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras de ABC, propiedad de Disney, una medida que no se producía desde hacía más de cincuenta años.

"Son noticias falsas", respondió, antes de acusarlos de publicar de forma deliberada información negativa para perjudicar a su Administración y al Partido Republicano

Preguntado este viernes por los periodistas sobre el veto, Trump lo justificó por la cobertura que, según él, han hecho esos medios durante los últimos dos años. "Son noticias falsas", respondió, antes de acusarlos de publicar de forma deliberada información negativa para perjudicar a su Administración y al Partido Republicano.

El presidente aseguró, no obstante, que Estados Unidos necesita una prensa "libre", "justa" y "honesta", y dejó abierta la posibilidad de ampliar el veto a otros medios. "Puede que haya otros que se sumen", dijo, aunque no precisó cuáles ni bajo qué condiciones.