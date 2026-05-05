China reafirma su “firme” apoyo a Cuba tras las últimas sanciones “unilaterales” de EE UU

El castigo vulnera “gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo”, dice Pekín

Pekín/El Gobierno chino reafirmó este martes su “firme” apoyo a Cuba en la “defensa de su soberanía y seguridad nacionales”, días después de que el Gobierno estadounidense redoblase sus sanciones contra la Isla, un movimiento que Pekín ha tachado de “unilateral” e “ilegal”.

Un portavoz de la Cancillería china manifestó en un comunicado que Washington ha intensificado “aún más” la imposición de “sanciones unilaterales ilegales” contra Cuba, lo que vulnera “gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo” y “viola seriamente los principios básicos de las relaciones internacionales”.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, se opone resueltamente a cualquier injerencia en sus asuntos internos, e insta a la parte estadounidense a poner fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como a cualquier forma de coerción y presión”, subrayó el vocero.

El frente que Pekín abre con Estados Unidos por el tema Cuba se suma a la advertencia que realizó Washington a finales de abril, cuando dijo que “no tolerará” bases militares y centros de inteligencia de sus “adversarios” en la Isla –en referencia a China–, mientras La Habana afirmaba que estas acusaciones son solamente “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención, tensando de nuevo las relaciones bilaterales.

EE UU “no tolerará” bases militares y centros de inteligencia de sus “adversarios” en la Isla

Esas declaraciones de Estados Unidos volvieron a incidir en uno de los argumentos que esgrimió el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando expresamente a China, para armar la orden ejecutiva del 29 de enero que declaraba a la Isla una “amenaza inusual y extraordinaria”, y establecer el bloqueo petrolero contra La Habana.

Por ello, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, alertó el martes pasado en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News sobre la presencia de servicios de inteligencia y bases militares de “adversarios” y advirtió que su Gobierno no iba a permitirlo a 145 kilómetros de su territorio.

Mientras tanto, China se ha convertido en los últimos años en un salvavidas para La Habana. Apenas en enero pasado, el presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, incrementó el viernes pasado sus sanciones contra Cuba, con medidas que apuntan a los pilares de su economía, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Washington mantiene desde enero pasado un bloqueo de petróleo sobre la Isla, mientras que Trump y otros altos cargos de su Gobierno han defendido en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.