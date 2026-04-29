China responde a Rubio y da su "apoyo firme a la soberanía y la seguridad de Cuba"

Lin Jian, portavoz de la Cancillería de China, defendió nuevamente la cooperación con la Isla.

El portavoz del Ministerio de Exteriores señaló en rueda de prensa que la cooperación entre ambos países "es legítima y transparente"

Pekín/China defendió este miércoles como "legítima y transparente" su cooperación con Cuba y rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó a la Isla de permitir que "adversarios" de Washington realicen actividades de inteligencia cerca de su territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian señaló en rueda de prensa que "la cooperación entre China y Cuba es legítima y transparente", al ser preguntado por si Pekín se considera aludido por esos comentarios, dados sus vínculos con la Isla.

Lin añadió que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales" de Estados Unidos contra Cuba, y subrayó que estas medidas "no pueden ocultar" que Washington "ha violado gravemente los derechos de supervivencia y desarrollo" del país y "las normas básicas de las relaciones internacionales".

Lin subrayó que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales"

El vocero reiteró además que China "apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y su seguridad", e instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión" contra la Isla.

Rubio aseguró en una entrevista que Estados Unidos "no permitirá" que países adversarios operen inteligencia o bases militares a escasa distancia de su territorio.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente presión de Washington sobre La Habana, que incluye sanciones y advertencias de posibles medidas adicionales, así como acusaciones recurrentes sobre la cooperación de la Isla con otros países en ámbitos estratégicos.

China ha denunciado en repetidas ocasiones lo que califica de "diplomacia coercitiva" de Estados Unidos hacia Cuba y ha reiterado su apoyo a la Isla en la defensa de su soberanía, además de oponerse a las sanciones unilaterales y a cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.