Marco Rubio: “Para que Cuba mejore, necesita reformas sustanciales, imposibles con esta gente al mando”

"No vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 90 millas", aseveró el secretario de Estado en entrevista con Fox News

Madrid/En la larga entrevista que Fox News le hizo este lunes al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, no hubo mucho espacio para Cuba. El periodista Trey Yingst, que se centró sobre todo en el conflicto con Irán, solamente le hizo una pregunta sobre la Isla, lo bastante general –“¿Qué cree que debería suceder en Cuba y qué intenta evitar la Administración Trump?”– como para que el canciller estadounidense no pudiera evitar repetirse.

Rubio empezó respondiendo que Cuba “son dos cosas en este momento”: por un lado, “un Estado fallido” y, por otro, “un país anfitrión de adversarios y competidores”. Lo primero lo ilustró diciendo que “no tiene una economía real, por lo que su gente vive en la miseria y tampoco tiene libertades políticas”, y lo segundo, con que “los chinos, los rusos y otros utilizan habitualmente a Cuba para sus propios fines, a tan solo 90 millas de nuestras costas”.

Esta cercanía, remachó, es lo que hace que la Isla “sea diferente de cualquier cosa en Oriente Medio o de algo que esté ocurriendo en Asia. Está literalmente a 90 millas de Cayo Hueso, a poco más de cien millas de Mar-a-Lago. Más cerca, imposible. Por eso nos importa; por eso es importante”.

"La razón por la que la economía cubana lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo en general no funciona, y menos aún cuando quienes intentan aplicarlo son incompetentes"

“Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba”, aseveró, contestando a la pregunta que le habían hecho.O “el colapso total” o “que mejore”. Respecto a lo primero, puntualizó: “no por nuestra culpa”. Y se extendió: “La razón por la que la economía cubana lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo en general no funciona, y menos aún cuando quienes intentan aplicarlo son incompetentes, no saben nada de economía y no les importa en absoluto. Solo les importa el control”. Si sucediera un colapso humanitario, dijo, sería “malo para nuestro país”.

La posibilidad de que por el contrario mejore la supedita a “reformas económicas muy sustanciales y serias”, que sin embargo son imposibles “con esta gente al mando”. No especificó si se refería al presidente Miguel Díaz-Canel o algún otro dirigente de la cúpula castrista.

“Estas personas a cargo no solo son económicamente incompetentes, sino que han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad”.

Rubio concluyó con la pregunta sentenciando: “No vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Eso no sucederá bajo la presidencia de Trump”.