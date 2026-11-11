China y Rusia reiteran su apoyo a los regímenes cubano y nicaragüense

Los parlamentarios rusos tildaron al embargo de EE UU de "pisoteo sistemático de principios y normas clave del derecho internacional".

Pekín promete respaldar la soberanía de Cuba, la Duma rusa exige el fin del embargo estadounidense y Xi Jinping y Putin felicitan a Daniel Ortega por sus 81 años

Pekín/Moscú/San José/El canciller chino, Wang Yi, reiteró este miércoles a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, que Pekín apoyará "con firmeza" a la isla en la defensa de su soberanía nacional, mientras los diputados de la Duma de Rusia exigieron poner fin al bloqueo a Cuba por parte de EE.UU. en una carta dirigida a los Parlamentos de todos los Estados miembros de la ONU. Por su parte, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, felicitaron al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, con motivo de sus 81 años, y reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación con el país centroamericano.

Wang destacó que Cuba se mantiene "fiel" a la independencia y la autosuficiencia y defiende su dignidad nacional, lo que, a su juicio, demuestra "un espíritu nacional que no teme a las fuerzas poderosas y le ha granjeado el amplio respeto de la comunidad internacional", según un comunicado compartido por el Ministerio chino de Exteriores.

"El mundo atraviesa cambios profundos nunca vistos en un siglo", pero "cualquiera que sea la evolución de la situación, China apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y de sus derechos e intereses legítimos", expresó el diplomático chino.

"China apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y de sus derechos e intereses legítimos", expresó el diplomático chino

Wang aseguró que Pekín está dispuesto a trabajar con La Habana para consolidar y desarrollar las relaciones de amistad entre ambos países, reforzar la cooperación en el ámbito multilateral y oponerse conjuntamente a "la política del poder y a las acciones unilaterales".

Por su parte, Rodríguez agradeció el apoyo de China al desarrollo nacional cubano, en particular frente al bloqueo e injerencia externos, y apuntó que sus relaciones son estratégicas, según el comunicado chino.

Durante la reunión, en la que también participó el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Óscar Pérez Oliva, el canciller cubano también se mostró dispuesto a reforzar la coordinación en el ámbito multilateral con China.

Rodríguez realiza una visita oficial a China desde el martes, un viaje que el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, anunció previamente y que, según dijo, "pone de relieve el alto nivel de confianza política mutua" entre ambos países.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y la nación china se ha consolidado como uno de los principales aliados del país caribeño, en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU., que exige cambios políticos y económicos significativos en la isla.

Desde enero, las tensiones entre La Habana y Washington han escalado notablemente después del aumento de la presión estadounidense mediante un bloqueo de crudo que agravó la crisis energética ya existente, la aplicación de sanciones secundarias a quienes mantengan negocios con el Gobierno o la elevación de la retórica con amenazas de intervención militar.

El Gobierno chino entregó a finales de septiembre a la isla un donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos y en agosto de 15.000 toneladas de arroz, al tiempo que ha reiterado en numerosas ocasiones su apoyo al país del Caribe en la defensa de su soberanía, además de expresar su oposición a las sanciones unilaterales y a la injerencia externa.

"La Duma hace un llamamiento a los participantes en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Parlamentos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a la comunidad mundial en general para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba por parte de los Estados Unidos de América", insta el mensaje publicado en la página oficial del legislativo ruso.

Los parlamentarios rusos subrayaron que la política de sanciones de EE.UU. contra La Habana es una herramienta de presión politica inaceptable y tildaron el bloqueo de "pisoteo sistemático de principios y normas clave del derecho internacional".

"Esta línea política contradice directamente el espíritu y la letra de la Carta de la ONU. Las sanciones económicas a gran escala como forma de presionar a un Estado soberano carecen de motivos legítimos", afirman los diputados.

Asimismo, los miembros de la Duma destacaron los graves problemas económicos y humanitarios provocados por décadas de embargo estadounidense a Cuba, entre ellos la escasez de medicamentos y de equipos médicos.

"La Duma expresa su solidaridad con las demandas de la comunidad internacional para la cancelación inmediata del bloqueo a la República de Cuba y confirma su disposición a desarrollar una cooperación integral y apoyar al pueblo cubano"

"La Duma expresa su solidaridad con las demandas de la comunidad internacional para la cancelación inmediata del bloqueo a la República de Cuba y confirma su disposición a desarrollar una cooperación integral y apoyar al pueblo cubano, con base en los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional", sigue el mensaje.

Durante su intervención en la sesión de hoy, en la que los diputados respaldaron la resolución tras la votación, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, declaró que Rusia —país contra el que actualmente pesan más de 35.000 sanciones— comprende la sensación de injusticia a la que se enfrenta el pueblo cubano.

"Al enfrentarnos nosotros mismos a esta injusticia creemos que esto no debería suceder en el mundo en relación con otros países", denunció.

La carta aprobada en la sesión de hoy fue enviada a más de 17 destinatarios, entre ellos los parlamentos del Mercosur y del Parlacen.

La esposa de Ortega y copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales en Managua que Xi y Putin felicitaron a Ortega por su onomástico y reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación con el país centroamericano.

Xi Jinping, según Murillo, envió una carta a Ortega en la que le hace llegar sus sinceras felicitaciones y sus mejores deseos, y destacó el "desarrollo integral y acelerado" de las relaciones entre los dos países.

"Este año marca el quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, y estoy dispuesto a trabajar junto a usted y la copresidenta Rosario para reforzar la orientación estratégica, profundizar la confianza mutua política y promover continuamente un mayor desarrollo de la Asociación Estratégica China-Nicaragua para mayor beneficio de nuestro pueblo", señaló Xi en su carta, según el Gobierno nicaragüense.

Por su lado, Putin elogió a Ortega, su aliado, de quien dijo "ha aportado una contribución personal importante al desarrollo de relaciones de Asociación Estratégica entre nuestros pueblos y países", según Murillo.

"Y sin duda continuaremos nuestro constructivo trabajo conjunto para seguir fortaleciendo todo el conjunto de relaciones bilaterales, mutuamente beneficiosas, en beneficio de los pueblos amigos de Rusia y Nicaragua. Le deseo buena salud, ánimo alto, bienestar y éxitos en la actividad de Estado", manifestó Putin en la carta.

Ortega llega a los 81 años de edad delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

El exguerrillero sandinista, que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años y siete meses. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.