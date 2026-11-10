El embajador chino receta apertura económica a Cuba mientras Bruno Rodríguez visita Pekín

Hua Xin atribuye el desarrollo de su país a las reformas, la inversión extranjera y el mercado global, aunque insiste en mantener el liderazgo comunista

Madrid/El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, realiza desde este martes y hasta el próximo viernes un viaje oficial a China en condición de “enviado especial del Partido y el Gobierno”. En un escueto comunicado oficial, las autoridades reconocen que Pekín “constituye un socio estratégico de gran relevancia para Cuba y uno de los principales colaboradores en sectores clave para el desarrollo económico y social del país”.

De igual manera, dicen que “los vínculos bilaterales han experimentado una consolidación sostenida en los últimos años, respaldada por un intenso intercambio político y una cooperación mutuamente beneficiosa”, y que la visita “se inscribe en el excelente estado” de esas relaciones.

La publicación de la noticia coincide en los medios estatales con una entrevista al embajador chino en La Habana, Hua Xin, en la que se describe al gigante asiático como “una esperanzadora alternativa al capitalismo global”. En el encuentro, transmitido originalmente en el pódcast de Randy Alonso Es la idea, el diplomático expresó, como condena a las sanciones estadounidenses a la Isla, la “profunda preocupación por la escalada del bloqueo unilateral contra Cuba” y “la necesidad de poner fin a las medidas coercitivas, económicas, comerciales y financieras contra Cuba, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El embajador afirmó que Pekín y La Habana constituyen “una comunidad de futuro compartido”

Elogiando el papel de los Brics –acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el grupo de economías emergentes constituido en 2006, del que Cuba es socio sin ser miembro– en el panorama internacional, Hua afirma que se ha convertido en “la plataforma más influyente del mundo para la cooperación entre mercados emergentes y países en desarrollo y hoy es una fuerza pionera en la promoción de la reforma de la gobernanza global”.

Asimismo, afirmó que Pekín y La Habana constituyen “una comunidad de futuro compartido” y se sitúan “en la primera fila” de la implementación de cuatro iniciativas propuestas por el presidente chino, Xi Jinping, para los Brics: “para el desarrollo global, para la seguridad global, para la civilización global y para la gobernanza global”.

La conversación es un largo elogio a Pekín y su desarrollo exponencial, y en ella se mencionaron, precisamente, las “reformas impulsadas en los últimos años por China y que realmente han provocado un despegue económico y social impresionante para el resto del mundo”. Aunque los entrevistadores no se refieren en ningún momento a las más recientes medidas del régimen de La Habana, dirigidas a flexibilizar algo la economía, la ponderación de las “transformaciones” chinas fue elocuente.

El embajador aseveró, sí, que “el desarrollo de China se debe en gran medida a la reforma y la apertura”, pero la prensa oficialista destacó –incluso en el titular– el matiz que introdujo a continuación: “persistir en el liderazgo del Partido Comunista”. Hua también señaló que otra clave del éxito es haber abierto “la puerta a todos los países del mundo, dejamos que entren los recursos, las tecnologías, la ciencia, el pensamiento de todo el mundo y aprovechamos bien el mercado global”.

Hua destacó los “muchos cambios y progresos” de China también en el desarrollo industrial y se refirió específicamente a “tres productos virales”, los paneles solares, las baterías de litio y los vehículos eléctricos, “que tienen muy buena acogida en Cuba”, y a tres “productos emergentes”: “la robótica, la inteligencia artificial (IA) y medicamentos innovadores”, que “están creciendo rápidamente”.

Hua se refirió específicamente a “tres productos virales”, los paneles solares, las baterías de litio y los vehículos eléctricos, “que tienen muy buena acogida en Cuba”

Apenas el sábado, la prensa oficialista cubana fue invitada a una Cumbre Mundial de Medios en Pekín, en la que –justo en el momento en que en la Isla se llevaba a cabo una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y las voces disidentes–, defendieron la “soberanía digital” y el “acceso igualitario” a la IA, con el argumento de que las brechas tecnológicas pueden profundizar las desigualdades entre países.

La cooperación de Pekín con La Habana en el aspecto tecnológico es, precisamente, uno de los elementos que más preocupan a Estados Unidos desde hace unos meses. El pasado jueves, dos empresas chinas, China National Electronics Import and Export Corporation (Ceiec) y Beijing H&C Technologies, fueron sancionadas por suministrar componentes y equipamiento militar a la Isla mediante la sociedad cubana Duna S.A., previamente sancionada en agosto por sus vínculos con las importaciones militares procedentes de China y Rusia.

Al respecto protestó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, quien afirmó en una rueda de prensa que la cooperación entre su país y Cuba es “completamente legítima y transparente” y rechazó los intentos de EE UU de “perturbar y sabotear” esa cooperación.

Por otra parte, este mismo martes se han publicado datos oficiales que arrojan que el valor en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 28,7% interanual en octubre, hasta unos 2,79 billones de yuanes (418.248 millones de dólares).

Esto supone una leve ralentización frente al crecimiento del 29,6% que registró el mes previo, aunque sigue en cualquier caso muy por encima del 18,6% o el 17,8 % de las dos lecturas anteriores, fortaleciendo así a las ventas al extranjero como un motor clave para la segunda economía mundial ante sus problemas internos de demanda.

En octubre, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 729.664 millones de dólares, un alza del 31,2% en comparación con el mismo mes del último ejercicio

Las cifras, divulgadas por la Administración General de Aduanas, apuntan a su vez a un incremento del 34,7% en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 2,08 billones de yuanes (311.416 millones de dólares). En el décimo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 712.780 millones de yuanes (106.831 millones de dólares), lo que supone un aumento del 11,29% en términos interanuales, según cálculos efectuados por la agencia española EFE.

En octubre, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,87 billones de yuanes (729.664 millones de dólares), un alza del 31,2% en comparación con el mismo mes del último ejercicio. Los datos divulgados este martes también reflejan que ese indicador creció un 20% en el acumulado entre enero y octubre, con las importaciones elevándose más (+23,6%) que las exportaciones (+17,6%).

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 35,2% interanual hasta unos 412.330 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+41,6%) para situarse en 307.050 millones de dólares.

Ambas tasas superan las expectativas de los analistas, que anticipaban una subida del 33,5% para las ventas al exterior y del 32% para las compras de bienes foráneos.