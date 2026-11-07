La prensa oficialista cubana está en Pekín para aprender del “Gran Hermano” cómo usar la IA

La VII Cumbre Mundial de Medios se inauguró este sábado en Pekín con la participación de los principales medios oficialistas cubanos.

En China y en la Isla, los partidos comunistas mantienen un control férreo sobre la información y reprimen los medios independientes

Madrid/Mientras en Cuba se desarrolla una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y las voces disidentes, directivos de medios estatales defienden en una cumbre en China la “soberanía digital” y el “acceso igualitario” a la inteligencia artificial (IA), con el argumento de que las brechas tecnológicas pueden profundizar las desigualdades entre países.

La VII Cumbre Mundial de Medios se inauguró oficialmente este sábado en Pekín, con casi 500 representantes de unos 330 medios de comunicación de 112 países y regiones, entre ellos Cuba. Las actividades comenzaron el día 5 y se prolongarán hasta el 9 de noviembre. El evento coincide con el 95 aniversario de la agencia estatal china Xinhua, que organiza el evento junto con el Gobierno municipal de Pekín.

La delegación cubana está liderada por Liudmila Álamo Dueñas, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y la integran directivos de los principales medios oficialistas cubanos.

Entre ellos figuran el vicepresidente de Prensa Latina, Alejandro Gómez; el director de IDEAS Multimedios –organización que coordina a varios de los principales medios de comunicación estatales, como Cubadebate o la Mesa Redonda–, Randy Alonso; el director de Juventud Rebelde, Yuniel Labacena, y el director de la Televisión Cubana, José C. Zaragoza.

La delegación cubana está liderada por Liudmila Álamo Dueñas, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

La agenda de la cumbre se centrará en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para el sector mediático, el intercambio de recursos tecnológicos y la reducción de la brecha digital que separa a los países desarrollados de “las naciones del Sur Global”. En el centro del debate estará la comunicación impulsada por la inteligencia artificial y la transparencia algorítmica, “que impidan que un puñado de corporaciones de Silicon Valley decida qué es verdad y qué debe ser censurado”, en palabras de Telesur.

En su discurso de inauguración, Li Shulei, jefe del Departamento de Propaganda chino, convocó a trabajar porque la IA se desarrolle en beneficio de todos las naciones sin distinción y “no como un juego para los países poderosos y personas poderosas".

El primer robot humanoide biónico del mundo diseñado como presentador de noticias hizo su debut oficial en la cumbre. Un video difundido este sábado por la prensa estatal cubana mostraba a una inquietante figura robótica en el evento, de apariencia femenina y mirada perdida, que le dedicó unas palabras al medio oficialista Cubadebate, presentándolo como “el principal medio digital de Cuba”, una afirmación muy alejada de la realidad informativa de la Isla.

En entrevista con Xinhua, Randy Alonso no perdió la oportunidad de insistir en que Cuba es un país asediado “política, militar y mediáticamente” por Estados Unidos, por lo cual le parece “clave” mostrar “la realidad de la Isla” y denunciar la política de Washington ante los medios de todo el mundo.

Randy Alonso no perdió la oportunidad de insistir en que Cuba es un país asediado “política, militar y mediáticamente” por Estados Unidos

El vicepresidente de Prensa Latina declaró que, para los periodistas cubanos, la cumbre es una oportunidad de conocer de cerca el desarrollo de la inteligencia artificial e “identificar posibilidades de cooperación con medios de otros países, sobre todo China”. Además, afirmó que ese encuentro es necesario “ante un escenario internacional marcado por la desinformación, las noticias falsas y la tergiversación de la verdad”.

Por su parte, el director de Juventud Rebelde señaló que la cita es importante para los medios cubanos ahora que “atraviesan transformaciones editoriales, tecnológicas y económicas”.

El director de la Televisión Cubana defendió que la IA puede mejorar la eficiencia y la productividad, pero alertó sobre el hecho de que también se use “como instrumento de manipulación informativa”, por lo cual considera necesario aprovechar la herramienta “sin renunciar a la vigilancia, la contrastación de los datos y la difusión de información veraz y objetiva”.

Como representantes de América Latina fueron invitados a intervenir Daniel Ortega Murillo, quien desempeña el cargo de asesor para la Comunicación de la Presidencia de Nicaragua y es hijo de los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del régimen cubano; y Patricia Villegas Marín, presidenta de Telesur.

La imagen de la delegación cubana en Pekín –con la responsable de ideología del Partido Comunista al frente– contrasta con la situación de los periodistas independientes

La imagen de la delegación cubana en Pekín –con la responsable de ideología del Partido Comunista al frente– contrasta con la situación de los periodistas que trabajan fuera del sistema oficial en la Isla. En los últimos días han sido hostigados y detenidos por la policía política cubana, entre otros, los periodistas independientes Adelth Bonne, Camila Acosta y Yoani Sánchez, directora de este diario.

China, como Cuba, mantiene un férreo control estatal sobre los medios y el flujo de información, una política que ha sido denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras sitúa al país en el puesto 178 de 180 en su índice de libertad de prensa de 2026 y lo considera la mayor cárcel de periodistas del mundo. Como uno entre tantos ejemplos, este mismo septiembre Human Rights Watch acusó a las autoridades chinas de restringir el acceso de periodistas y controlar la información tras la riada ocurrida en el Tíbet.