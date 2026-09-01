HRW denuncia censura y control informativo de China tras la riada en el Tíbet

Un camión atascado en el lodo en una carretera en Bidur (Nepal).

La catástrofe deja hasta el momento un balance global de 1.003 muertos y 4.462 personas sin localizar a ambos lados de la montaña

Pekín/La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que las autoridades chinas han recurrido a la “censura y el control” tras la riada que golpeó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong (suroeste de China), y reclamó que las víctimas puedan “ser escuchadas” y que periodistas y medios independientes tengan acceso a la zona afectada.

“Las voces de las propias víctimas están prácticamente ausentes”, afirmó HRW en un comunicado difundido este martes, en el que señaló que los contenidos más difundidos en las redes chinas se centran en los balances oficiales, las operaciones de rescate y la respuesta de las autoridades, mientras los testimonios de afectados y familiares apenas aparecen.

“Como en desastres anteriores, la coreografía es familiar: restringir la información, controlar la narrativa y alabar la determinación y los esfuerzos de rescate de las autoridades”, indicó HRW.

La organización aseguró haber recibido informaciones sobre periodistas a los que se habría impedido acceder al área afectada o entrevistar a familiares de las víctimas, y afirmó que “extranjeros, incluidos periodistas e investigadores independientes, no pueden entrar sin autorización” en determinadas zonas.

“Como en desastres anteriores, la coreografía es familiar: restringir la información, controlar la narrativa y alabar la determinación y los esfuerzos de rescate de las autoridades”

El Tíbet, bajo control chino desde los años 50, es una de las regiones de China con mayores restricciones para la cobertura informativa, y los desplazamientos de medios extranjeros a la zona requieren autorización previa.

Tras la riada, las autoridades chinas suspendieron temporalmente la expedición de permisos para las áreas fronterizas sometidas a control especial del municipio de Shigatse, incluida Gyirong, y pidieron a quienes ya contaban con permisos válidos que evitaran desplazarse a la zona, una medida que justificaron por los riesgos para la población, las operaciones de rescate y la posibilidad de nuevos desastres secundarios.

Desde el siniestro, las redes sociales chinas han difundido numerosos vídeos oficiales, reconstrucciones del desastre e imágenes de las operaciones de rescate.

Uno de los principales puntos señalados en las críticas se ha centrado en un vídeo de una cámara de seguridad del paso fronterizo de Gyirong

Uno de los principales puntos señalados en las críticas se ha centrado en un vídeo de una cámara de seguridad del paso fronterizo de Gyirong, que muestra el momento en que la riada arrasa el complejo.

La grabación ha circulado ampliamente fuera de China, pero no aparece en búsquedas realizadas en Douyin –equivalente chino de TikTok–, Xiaohongshu –similar a Instagram–, y WeChat –una aplicación similar a Whatsapp–, aunque sí podían encontrarse fragmentos, reconstrucciones animadas e imágenes posteriores a la devastación.

La ausencia de la grabación completa no permite determinar si fue retirada por las plataformas o si sus sistemas de moderación y recomendación dificultan localizarla. Sin embargo, sí circulan imágenes de la destrucción en territorio nepalí, donde se observan viviendas y zonas habitadas arrasadas por la riada.

“La información de China se publica de manera abierta, transparente y oportuna”, manifestó este lunes en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun, quien agregó que “difamar maliciosamente y especular” con el desastre “no encontrará apoyo”.

El vocero reaccionó de esta forma a una pregunta sobre la posible retirada de vídeos de la catástrofe y sobre acusaciones, atribuidas a grupos tibetanos en el extranjero, de que las autoridades estarían infravalorando las cifras de muertos y desaparecidos.

El desastre se produjo el pasado miércoles tras un colapso glaciar que desencadenó una masa de hielo, rocas y lodo que alcanzó Gyirong, destruyendo el paso fronterizo con Nepal.

El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar de fallecidos

El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar de fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal elevó este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas, a la vez que rebajó a 3.916 el número de desaparecidos en su territorio tras eliminar a más de 290 personas del recuento que había realizado previamente en las centrales hidroeléctricas.

Sumando los datos de la región fronteriza del Tíbet, donde el Gobierno chino mantiene el saldo en 16 fallecidos y 546 desaparecidos, la catástrofe deja hasta el momento un balance global de 1.003 muertos y 4.462 personas sin localizar a ambos lados de la montaña.

La progresiva reducción en la lista de personas sin contacto en Nepal se debe fundamentalmente a la recuperación del suministro eléctrico y las telecomunicaciones en los distritos más aislados. Según el informe de la NDRRMA, las 110 torres de telefonía de Nepal Telecom afectadas por la riada están ya operativas.

Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados, agregó el organismo, que afirmó el domingo haber podido contactar con tres ciudadanos de nacionalidad española

Gran parte de la caída en el reporte de desaparecidos corresponde a la cifra de trabajadores en proyectos hidroeléctricos, la cual pasó de 933 a 639, sin dar más detalles de su paradero. Se cree que muchos de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles subterráneos.

Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados, agregó el organismo, que afirmó el domingo haber podido contactar con tres ciudadanos de nacionalidad española.

Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército (8.896 militares), la Policía (7.912) y agentes de la Fuerza de Policía Armada (4.203) se han desplegado para continuar con la séptima jornada de operaciones de búsqueda y rescate en los más de 150 kilómetros arrasados.

Hasta la fecha, las tareas de salvamento aéreo lideradas por el Ejército nepalí han completado 573 vuelos de helicóptero, logrando evacuar a un total de 11.814 personas desde que comenzó la emergencia.