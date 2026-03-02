‘Chocolate MC’ es sentenciado a 10 años prisión en Florida tras acuerdo con la Fiscalía

La pena incluye el castigo por tres delitos: instigar a un homicidio, el secuestro de un admirador y robo en un hotel

La Habana/El cantante Yosvanis Sierra Hernández, conocido en el medio artístico como Chocolate MC, fue sentenciado este lunes a 10 años de cárcel en el condado de Miami-Dade, luego de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con la Fiscalía. La pena incluye el castigo por tres delitos: instigar al homicidio de Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, El Taiger, en octubre de 2024, el secuestro de un admirador y un robo en una habitación de un hotel.

Según una reseña de Univisión, el músico, vestido con el uniforme rojo que tienen que llevar los presos de alto riesgo, se vio sonriente con sus familiares y novia, a quienes les lanzaba besos e intercambiaba palabras. Luego, respondía las preguntas del juez con la ayuda de una traductora, "muy tranquilo". El medio señala que el también conocido como Rey de los Reparteros se abrazó con su abogado tras aceptar el acuerdo de culpabilidad por los casos en su contra.

Además de la pena en prisión, el Tribunal de Florida determinó que el artista deberá cumplir cinco años de libertad condicional una vez concluido su tiempo en prisión, bajo condiciones específicas establecidas por la Corte.

Según Telemundo, el acuerdo con las autoridades también establece que el artista se someta a evaluaciones de salud mental y de abuso de sustancias, así como una orden de alejamiento de las víctimas.

El acuerdo con las autoridades también establece que el artista se someta a evaluaciones de salud mental y de abuso de sustancias

Sobre el caso del homicidio, ya se había realizado un juicio en noviembre pasado sobre este caso, en el que se revelaron publicaciones en redes sociales acompañadas de emojis en la cuenta de Instagram del reguetonero. “100.000 dólares por tu cabeza”. “Si la policía no te mata, te vamos a matar”, eran algunos de los mensajes. En ese entonces, Chocolate MC había rechazado la oferta de declararse culpable. En ese juicio, la Fiscalía también aportó el fragmento de un video en que el reguetonero profería una amenaza contra Valdez Galloso.

En cuanto al secuestro de un seguidor, las autoridades señalaron que el artista retuvo contra su voluntad a una persona en el marco de un conflicto personal. Según las acusaciones, la víctima no tenía libertad para abandonar el lugar, lo que derivó en cargos formales por privación ilegal de libertad.

“Felices no estamos lógicamente, ni yo ni mamá ni nadie de la familia. Queríamos, nos hubiera gustado que fuera diferente”, dijo Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, reportó Univisión.

Yelena Ramírez, novia del músico, agregó que no estaban conformes con el fallo, “pero bueno, era más tiempo. Y por lo menos con eso estamos mejor. A mí me puso muy contenta verlo. Hace rato que no lo veíamos y lo extrañábamos mucho yo y su familia también”.