Un jurado de EE UU declara culpable a Chocolate MC por instigar en redes sociales un crimen

La Fiscalía presenta mensajes y un video en que ofrece 100.000 dólares por matar al homicida de El Tiger

La Habana/Un jurado de siete personas declaró este miércoles culpable por el delito de instigación al homicidio en primer grado al cantante Yosvanis Sierra Hernández, Chocolate MC. Las autoridades encontraron pruebas suficientes para sentenciar al reguetonero cubano por las publicaciones realizadas en redes sociales en que ofreció 100.000 dólares a quien matara en la cárcel a Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar El Taiger.

Sierra golpeó la mesa al escuchar el veredicto del juez Milton Hirsch que presidió el juicio en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. El artista fue retirado por el alguacil mientras familiares y seguidores reaccionaron con consternación.

“Esto es una injusticia”, señaló la novia del cubano, Yelena Ramírez, al tiempo que se preguntaba: “¿cómo una persona que no ha matado a nadie va a ser culpable?”. En tanto, Isis Sierra aseguró que su hermano lo está pasando mal, “tiene días en que se quiebra… me llama llorando”.

Chocolate MC golpeó la mesa al escuchar el veredicto del juez Milton Hirsch que presidió el juicio en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. / Captura de imagen

Durante la audiencia previa, el juez Hirsch advirtió al acusado sobre la gravedad de los cargos y la posibilidad de una pena muy severa si era declarado culpable. Según América TeVé, “Chocolate MC rechazó una oferta de declararse culpable”.

Entre las pruebas en contra de Sierra se presentaron publicaciones acompañadas de emojis en la cuenta de Instagram del acusado. “100.000 dólares por tu cabeza”. “Si la policía no te mata, te vamos a matar”, son algunos de los mensajes.

La semana pasada, un juez del condado rechazó la solicitud de la defensa de ampararse en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, para justificar las publicaciones.

Los defensores de Chocolate MC alegaron que las publicaciones corresponden al estado emocional alterado. Sin embargo, la Fiscalía también aportó el fragmento de un video donde el reguetonero profería una amenaza contra Valdez Galloso.

“Reconozco que no me expresé debidamente, pero ese video no me da seguridad porque está editado”, insistió el acusado.

De acuerdo con América TeVé, el caso de Chocolate MC pasa a la fase de determinación de la pena. “La Fiscalía solicitará una sentencia acorde con la seriedad del cargo; la defensa ha anunciado que evaluará apelaciones y recursos legales en búsqueda de atenuantes, incluido el tratamiento por salud mental”.