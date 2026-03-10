Cinco jugadoras de la selección iraní se quedan en Australia tras pedir asilo

Tony Burke, ministro australiano de Interior, tras firmar los documentos a las cinco jugadoras que solicitaron quedarse en Australia.

La guerra entra en un terreno incierto, entre las contradicciones de Trump sobre su fin y la mediación de China

Canberra/Un autobús con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán salió este martes de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast bajo fuerte escolta policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, en medio de la tensión tras la concesión de asilo en Australia a cinco jugadoras.

El vehículo abandonó el complejo Royal Pines Resort, donde se alojaban las jugadoras, poco después de las 13:00 hora local, según pudo constatar la cadena pública australiana ABC, mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida.

Los manifestantes corearon consignas como "salven a nuestras chicas", pero la Policía dispersó la protesta y permitió la salida del autobús sin que se produjeran mayores incidentes.

Las autoridades reforzaron además el dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Gold Coast ante la llegada del equipo, con presencia policial adicional, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona.

Cinco jugadoras recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano tras solicitar asistencia para no regresar a su país al término de su participación en la Copa de Asia femenina

La escena se produce después de que cinco jugadoras de la selección iraní –de 25 que fueron convocadas– recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano tras solicitar asistencia para no regresar a su país al término de su participación en la Copa de Asia femenina.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron en la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de permanecer en Australia. Posteriormente fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal.

Las futbolistas iraníes fueron llamadas "traidoras" por Teherán por no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo.

Burke indicó que las jugadoras insistieron en que su decisión responde a preocupaciones por su seguridad personal y no a una intención de realizar activismo político.

El ministro señaló además que consultó previamente con el director de la agencia de inteligencia australiana (ASIO), Mike Burgess, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad antes de conceder los visados humanitarios.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que las futbolistas que han solicitado asistencia "están seguras y deberían sentirse como en casa", y añadió que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo que deseen pedir ayuda.

Se desconoce por el momento si el autobús que partió hacia el aeropuerto estaba compuesto por el resto de la selección femenina o si alguna futbolista adicional ha decidido solicitar asilo en Australia.

La situación se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara públicamente a Australia a ofrecer asilo a la selección femenina iraní y señalara que Washington estaba dispuesto a acoger a las deportistas si Camberra no lo hacía.

Trump aseguró en una entrevista con CBS que la guerra está "casi terminada", pero continúo diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar"

Este lunes, Donald Trump aseguró en una entrevista con CBS que la guerra está "casi terminada", lo que propició el cierre en verde de Wall Street el lunes. No obstante, el republicano continúo con sus habituales mensajes contradictorios, y siguió diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar", para acabar amenazando con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz.

Mientras, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al mandatario que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra": "Estamos dispuestos a expandir la guerra (...) Somos nosotros quienes determinaremos su fin", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

En esa línea, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, e informaron de la intercepción de drones y misiles procedentes de Irán.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE UU e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

El grupo chií libanés Hezbolá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel. Por su parte, el Ejército de Siria afirmó haber recibido fuego contra sus posiciones disparado desde el Líbano por Hezbolá.

El canciller chino, Wang Yi, continúa esta semana la ronda de llamadas que ya inició la pasada con sus pares de Oriente Medio, incluyendo el iraní y el israelí

El canciller chino, Wang Yi, continúa esta semana la ronda de llamadas que ya inició la pasada con sus pares de Oriente Medio, incluyendo el iraní y el israelí, para promover el cese de hostilidades. Así, anoche habló con sus homólogos de Kuwait y Baréin, pidiendo el alto el fuego inmediato y diálogo.

El enviado especial del Gobierno chino para Oriente Medio, Zhai Jun, ya se encuentra en la región realizando gestiones de mediación y mantendrá contactos con los países implicados para contribuir a la desescalada, dijo Wang. Tras visitar Arabia Saudí, se espera que pare en Baréin.

Con quien no ha trascendido que China haya hablado del conflicto es con EE UU, a poco más de dos semanas de que el presidente Donald Trump visite la potencia asiática, según está previsto.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo a su vez que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego, a lo que contestó: "No iniciamos esta guerra".