El hijo de Jameneí es elegido líder supremo de Irán, pese a las advertencias de Trump

Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, con su padre en una imagen de archivo.

Mojtaba Jameneí es un gran desconocido en su país, pero su elección se interpreta como un desafío a Israel y EE UU

Teherán/Desafío y misterio. Eso es lo que supone la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán en medio de una guerra existencial con Estados Unidos e Israel, según analistas.

Jameneí fue elegido líder supremo esta madrugada tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro durante 36 años. Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero y que continúan hasta ahora.

En un comunicado, la Asamblea de Expertos –un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años– indica que lo han escogido tras profundas deliberaciones y "cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso" pese a "maniobras de los enemigos".

Asimismo, aluden a que Mojtaba Jameneí se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamamiento a que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad".

Mojtaba Jameneí se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamamiento a que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad"

El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Lo que sí se sabe es que no gusta al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le calificó hace días de “peso ligero” y afirmaba ayer que un nuevo líder supremo no aprobado por él "no durará mucho" en el cargo.

Ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban “un mini líder supremo”.

Mojtaba Jameneí nació en septiembre de 1969 en la ciudad sagrada de Mashad cuando su padre aún estaba en la disidencia y trabajaba para derrocar a la monarquía liderada por el sha Mohammad Reza Pahlaví, a quien finalmente depuso la Revolución Islámica en 1979. Estudió en la también sagrada Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, y alcanzó el título religioso de hoyatoleslam, cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del de ayatolá.

Con 17 años participó en la guerra de Irán-Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes.

Con su papel entre las sombras se le atribuye un rol para garantizar la victoria del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, según los partidos reformistas que denunciaron fraude electoral.

También se le atribuye haber influido en la represión de las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico.

Esas protestas reivindicativas bajo el eslogan “mujer, vida libertad” fueron aplastadas con una represión estatal que causó al menos 500 muertos.

En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos.

En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras"

Mojtaba Jameneí se casó en 2004 con la fallecida Haddad Adel, hija de Gholam-Ali Haddad Adel, expresidente del parlamento iraní (2004-2008), y tuvo tres hijos.

A pesar del desconocimiento que hay sobre su figura, los analistas apuntan algunas pistas ante el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní. “Mojtaba es la persona que más se parece al padre, aunque no es el padre”, dice a EFE el iranólogo Raffaele Mauriello.

El experto incide en que es poco conocido “por los iraníes y hasta largos sectores del Estado iraní”. Al mismo tiempo considera que su elección supone “sobretodo el asentamiento de una postura estratégica a nivel militar” y busca “restablecer una capacidad de disuasión creíble y temible”.

Para este analista, que ha vivido 20 años en Irán, su elección “representa la continuidad en un momento de discontinuidades”.

El vicepresidente del estadounidense Instituto Quincy, Trita Parsi, afirmó en X que con el ascenso al poder del clérigo “se está enviando una clara señal de que Irán no se rendirá y que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos". “Han elegido a un líder supremo cuyo padre, mujer e hijo fueron asesinados por Estados Unidos e Israel”, recordó.

Ali Alfoneh, analista del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, va más allá. “Un corte de mangas del régimen a Israel”, así calificó en X el nombramiento. Pero a la vez advierte que al igual que a su padre cuando fue nombrado líder en 1989 “le llevará años consolidar su poder”.

Y remarca que “disfruta del apoyo de la Guardia Revolucionaria”, el cuerpo militar más poderoso de Irán que tiene la misión de proteger a la Revolución Islámica y controla el programa de misiles balístico iraní.

El cuerpo militar de élite expresó su lealtad y obediencia a Mojtaba Jameneí este lunes y lo saludó lanzando una nueva oleada en su nombre contra los “terroristas estadounidenses” en la región e Israel.

“Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

El cuerpo militar de élite expresó su lealtad y obediencia a Mojtaba Jameneí este lunes y lo saludó lanzando una nueva oleada en su nombre contra los “terroristas estadounidenses” en la región e Israel

Los Guardianes aseguró que “como soldado y brazo poderoso del liderazgo” está “preparado para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí”.

Además, consideró la elección de Mojtaba como un nuevo amanecer y el inicio de una nueva etapa en la Revolución.

La Asamblea de Expertos anunció que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí, como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo”.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian también ha expresado sus felicitaciones y ha afirmado que su designación marca "una nueva era de honor y autoridad" para el país. Asimismo, el movimiento hutí del Yemen también ha manifestado su apoyo al nuevo líder, en lo que consideran una "nueva victoria para la Revolución Islámica".

Mientras, los ataques continúan este lunes. El Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada contra Líbano e Irán. Asegura haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, y también ha atacado por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas.