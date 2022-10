Unos 50 cubanos se atrincheran en un ómnibus en México y logran evitar su detención

Un grupo de 50 cubanos tomó como rehén este martes al conductor del autobús turístico en que viajaban en el estado mexicano de Veracruz, con el objetivo de no ser detenidos por efectivos de la Guardia Nacional. Los oficiales, que pretendían entregarlos al Instituto Nacional de Migración (INM), interceptaron el vehículo en un tramo de la carretera Transístmica, que conecta los municipios de Sayula de Alemán con Acayucan.

"En Acayucan te deportan, para allá no vamos", advirtieron los cubanos a la Guardia Nacional y dijeron tener la intención de proseguir su viaje hasta Mexicali, para de ahí cruzar a EE UU. Uno de los migrantes aseguró que cada cubano pagó 2.500 pesos (75 dólares) por el transporte.

Un oficial confirmó a 14ymedio que en el grupo había varios niños y que "aunque las personas presentaron permisos de estancia y libre tránsito, estos eran para los estados de Chiapas y Oaxaca", explicó.

Al insistir en que su situación debía ser resuelta por Migración, los cubanos acorralaron al conductor y le quitaron las llaves del autobús. En apoyo de la Guardia Nacional llegaron otros vehículos, pero esto molestó aún más a los retenidos. Luego de cinco horas de negociaciones se les permitió retornar hacia el estado de Oaxaca, advirtiendo que la reincidencia de tránsito sin permiso está penalizada.

Migración no emitió ningún informe sobre el incidente, ni tampoco detalles sobre la detención, este martes, de otros 29 migrantes tras una persecución en la ciudad de Córdoba.

El pasado mes de abril, el abogado José Luis Pérez Jiménez denunció que la detención de cubanos y su internamiento en el centro de Migración de Acayucan se convirtió en una vía de recaudación de dinero para las arcas de los funcionarios.

Wilmer Mantos, un cubano de 27 años que estuvo recluido en Acayucan, contó a 14ymedio que este lugar "es una cárcel donde los derechos humanos no existen: te tienen sin móvil, sin papeles, comes por hambre, pero los alimentos están descompuestos y casi no hay agua ni asistencia médica".

En su tránsito por México para llegar a EE UU, los cubanos han tenido que enfrentar detenciones arbitrarias, violación a sus derechos humanos y extorsiones. El último día de septiembre, un grupo de 14 migrantes provenientes de la Isla denunció que un alto cargo de Migración les exigió 70.000 dólares para no deportarlos.

Los cubanos fueron detenidos en Campeche y trasladados a la Ciudad de México y pese a contar con amparo legal, los mantuvieron retenidos varios días. Actualmente se encuentran rumbo a la frontera con EE UU.

Cerca de 200.000 cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos y más de 6.000 por mar desde octubre de 2021.

