El Club de Periodistas de México, instrumento de la propaganda cubana y rusa

Ciudad de México/Desde México, con recursos públicos, se difunden las narrativas de los regímenes de Rusia y Cuba. De acuerdo con un reportaje de Factchequeado –una institución de fact checking en Estados Unidos– publicado este domingo, el Club de Periodistas, una organización sin fines de lucro que dice impulsar “la excelencia periodística desde 1952”, actúa “como fachada de propaganda” de ambos Estados.

El centro utiliza una revista llamada Voces del Periodista, su “órgano informativo”, para republicar información de agencias oficialistas en Rusia y Cuba. De acuerdo con la investigación, desde abril de 2025, casi tres cuartas partes de su contenido (72%) son tomadas de medios estatales, principalmente de los rusos RT y Sputnik (53%), seguidos de la agencia cubana Prensa Latina (18,6%).

Pese a que el Club de Periodistas afirma que promueve “la libertad de expresión y el rigor periodístico”, en la actualidad es “un conducto de propaganda pro-Kremlin y antioccidental”, según un análisis hecho por la Alliance for Securing Democracy del think tank no partidista German Marshall Fund, a solicitud del autor del reportaje, que agregó que la página “amplifica las narrativas de los regímenes de Rusia y Cuba mientras públicamente se presenta como un proyecto periodístico genuino y nacional”.

El Club de Periodistas muestra una clara inclinación a favor del presente y pasado Gobierno en México, y no es para menos. Se benefició económicamente en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, abierto simpatizante del régimen cubano. De 2020 a 2023, recibió 951.000 pesos (unos 51.000 dólares), por concepto de publicidad en la revista que “publica”, aunque no se sabe dónde se puede conseguir un ejemplar físico y pese a que en su página de Facebook solo suma 2.600 seguidores.

El centro está dirigido por Celeste Sáenz de Miera y Mouris Salloum George, este último editor responsable de la publicación. Apenas en abril pasado, fue reconocido por el Gobierno de Vietnam “por su labor en la difusión de los valores y el espíritu resiliente del pueblo vietnamita”.

Anteriormente, en 2019, en la sede del Club de Periodistas, a cinco calles de Palacio Nacional, la sede del Gobierno mexicano en la capital del país, Salloum George encabezó una ceremonia por el 60° aniversario de Prensa Latina. En el evento, el entonces director de la agencia, Luis Enrique González, aseguró que su “misión” de “contrarrestar las campañas de desinformación y manipulación sobre la revolución cubana” seguía “vigente”.

En cuanto a Celeste Sáenz de Miera, en 2017 encabezó un acto en el que se dio un premio al canal RT por su “contribución a la pluralidad informativa”. En su mensaje, la comunicadora, quien dice públicamente que se debe denunciar “la violencia deliberada de la mentira” y que su organización defiende “la verdad como una obligación ética y columna vertebral del periodismo”, señaló que el papel que desempeña el canal ruso en el ámbito internacional “es fundamental, ya que contribuye de manera determinante a la pluralidad informativa con calidad y rigor incuestionables”.

En 2023, en un evento donde entregó un premio dirigido al medio de propaganda ruso Tsargrad por su cobertura sobre la invasión a Ucrania, Sáenz de Miera incluso dijo que al entonces embajador ruso en México, Viktor Koronelli –ese mismo año fue enviado a Cuba para ocupar el mismo puesto–, que el Club de Periodistas era “la casa mexicana” de los diplomáticos de ese país. El enviado de Moscú, quien fue el encargado de recibir el reconocimiento, en su discurso afirmó que “tenemos otros medios en Rusia, y yo creo que en años siguientes todos estos les serán otorgados estos tipos de premios”.