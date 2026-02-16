Coinciden en Madrid el canciller cubano y Mike Hammer, cada uno por su lado

Bruno Rodríguez se reunió con su homólogo español y habló de de "reforzar" los lazos de Cuba con España, mientras el embajador de EE UU en La Habana asistía a una reunión familiar

Madrid/Una decena de personas esperaba este lunes a las puertas del Palacio de Viana, en Madrid, la residencia oficial del ministro de Asuntos Exteriores, al canciller cubano, Bruno Rodríguez, que viajó para encontrarse con su homólogo español, José Manuel Albares. “Hijo de puta”, “descarado”, “desgraciado”, “traidores a la patria”, “criminales”, eran algunos de los insultos que le dedicaron a Rodríguez al bajarse de su auto oficial, además de “viva Cuba libre”, “libertad para el pueblo de Cuba” o “libertad para los presos políticos”. Uno de los manifestantes también criticó al presidente del Ejecutivo español, gritando: “Pedro Sánchez cómplice”.

El canciller cubano se encuentra de tránsito en Madrid, después de visitar China y Vietnam, para recabar apoyos ante el cerco energético impuesto por Washington a la Isla, luego de la intervención militar realizada en Venezuela por Estados Unidos, el pasado 3 de enero, que se saldó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tanto a su llegada –sobre las cinco de la tarde hora local– como a su salida –casi dos horas después– pudo verse al canciller cubano sonriente. / Captura

Aprovechando su breve paso por Madrid, el responsable de la diplomacia cubana solicitó una entrevista con Albares, que, según comunicó este domingo el ministerio español, versaría sobre la situación que atraviesa Cuba y la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

“Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el derecho internacional y a la creciente agresión de EE UU contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo”, expresó Rodríguez a través de X –como hace habitualmente–, al término del encuentro. Tanto a su llegada –sobre las cinco de la tarde hora local– como a su salida –casi dos horas después– pudo verse al canciller sonriente.

Según un breve comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, España se ha comprometido a prestar ayuda humanitaria a la Isla, en concreto alimentos y productos de primera necesidad. La donación saldrá, indica la nota, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid) "a través del sistema de Naciones Unidas".

De sus anteriores viajes no parece haber logrado más que expresiones de buena voluntad. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras” en Cuba y prometió “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades”, pero sin concretar más, y tampoco trascendieron mayores detalles de su visita a Vietnam.

El canciller cubano también mantuvo la semana pasada una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Casualmente, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, también se encuentra en Madrid, donde reside su madre. En sus redes sociales, publicó una foto con ella, con el mensaje: “Celebrando el cumpleaños de mi mami, ¡91! Y pensando en los tantísimos cubanos separados a la fuerza por el régimen de sus madres y familiares”.