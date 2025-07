Colombia se queda sin canciller en medio de una crisis diplomática con EE UU

Bogotá/Colombia se quedó este jueves sin canciller luego de que la titular de la cartera, Laura Sarabia, renunciara horas antes de que se desatara una nueva crisis diplomática con Estados Unidos por las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto apoyo estadounidense a una trama para sacarlo del poder.

Sarabia, quien llevaba cinco meses en el cargo, renunció tras una larga controversia por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya marcó la gestión de sus antecesores Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo.

La canciller saliente, que el viernes inaugurará la Embajada de Colombia en Praga, no mencionó directamente la cuestión de los pasaportes en su carta renuncia.

Sin embargo, su dimisión ocurre luego de que el nuevo jefe de Gabinete de Petro, Alfredo Saade, anunciara que se firmará un contrato con una empresa de Portugal para la fabricación de esos documentos, contradiciendo una decisión tomada días antes por la canciller de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo (a Petro), ya no me es posible ejecutar", expresó Sarabia en la carta.

Con su salida, el gobierno pierde a su mujer más influyente. Sarabia fue, en palabras del propio presidente, su "hormiguita organizadora" durante la campaña que lo llevó al poder en 2022.

Cuando asumió como presidente, en agosto de 2022, Petro la nombró jefa de gabinete y, así, con solo 28 años, pasó a manejar la agenda y los horarios del mandatario, y a consolidarse como una de las personas de mayor confianza en su círculo cercano.

Apenas unas horas después de la renuncia de Sarabia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas de manera "urgente" al jefe de la misión diplomática de Washington en Colombia, John McNamara, tras las denuncias "infundadas" del presidente Petro.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, ha llamado a consulta urgente a John T. McNamara, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a Washington tras declaraciones infundadas y reprensibles de las más altas esferas del Gobierno colombiano", informó ese despacho en un breve comunicado.

Como respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para que le informe del desarrollo de la agenda bilateral.

Petro se ha referido toda esta semana a la supuesta conspiración del ex canciller Leyva, revelada el domingo por el diario español El País, y dijo que Estados Unidos debe investigar los contactos de este con círculos republicanos.

Como parte de ese presunto plan, Leyva, un político conservador de 82 años, se reunió hace dos meses en EE UU con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado y ejercer "presión internacional" contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez, según audios y testimonios publicados por el diario.

Esta es la segunda crisis que se produce en la relación bilateral este año luego de que el pasado 26 de enero Petro no permitiera el ingreso a Colombia de aviones con ciudadanos deportados por EE UU, alegando que no recibían un trato digno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió entonces con una imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral y evitar las sanciones del principal socio comercial del país andino.

Al igual que en aquella ocasión, la actual crisis coincide con la vacancia en la Cancillería colombiana, pues en enero Luis Gilberto Murillo había dejado el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, donde fue reemplazado por Sarabia.

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, destacó que a pesar de las tensiones con EE UU a ambos países los "unen más de dos siglos de buenas relaciones que en el último tiempo se han terminado de consolidar bajo la forma de una alianza".

"Las relaciones con Estados Unidos van mucho más allá de los Gobiernos, tienen que ver con una relación entre las sociedades en la que participan de manera activa los congresos y diversos sectores de la sociedad civil interesados en varias de los frentes que componen esa relación", agregó el viceministro.