Condenan a 14 años de prisión por corrupción al ex alcalde de Wuhan que gestionó el primer brote de covid

El tribunal, que juzgó el caso el pasado 9 de julio, explicó que Zhou Xianwang recibió una condena leve porque confesó "sinceramente" sus crímenes, expresó remordimiento, devolvió sus ganancias ilícitas y reveló información adicional.

Zhou Xianwang ha sido también multado con 5 millones de yuanes –unos 747.144 dólares estadounidenses– por aceptar sobornos

Pekín/Un tribunal chino condenó a 14 años de prisión a Zhou Xianwang, ex alcalde de la ciudad de Wuhan durante el inicio del primer brote conocido de covid-19, por aceptar sobornos, informaron medios estatales. Zhou también fue multado con 5 millones de yuanes (unos 747.144 dólares estadounidenses) por sus delitos, según un veredicto emitido el sábado por el Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu, en la provincia central de Henan, y recogido por la agencia oficial Xinhua.

Entre 2003 y 2025, Zhou "se aprovechó" de sus diversos cargos en la provincia de Hubei –cuya capital es Wuhan– para brindar asistencia a organizaciones e individuos en asuntos como la contratación de proyectos, la gestión empresarial y la aprobación administrativa, y recibió a cambio dinero y bienes por valor de 60,5 millones de yuanes (9,04 millones de dólares), de acuerdo a la sentencia.

El tribunal, que juzgó el caso el pasado 9 de julio, explicó que el ex alcalde recibió una condena leve porque confesó "sinceramente" sus crímenes, expresó remordimiento por ellos, devolvió "activamente" sus ganancias ilícitas y reveló información adicional sobre sobornos que los investigadores desconocían hasta entonces.

El ex funcionario dijo que su gobierno tardó demasiado en revelar la información disponible sobre el brote de covid-19 debido a que necesitaban la aprobación de instancias superiores para hacerla pública

Zhou, que también fue vicepresidente del órgano consultor provincial de Hubei, había sido puesto bajo investigación en julio de 2024 por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley", una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción.

El ex funcionario reconoció en febrero de 2020, cuando todavía era alcalde de Wuhan, que su gobierno tardó demasiado en revelar la información disponible sobre el brote de covid-19, debido, según él, a que necesitaban la aprobación de instancias superiores para hacerla pública.

Sin embargo, Zhou siguió en el puesto hasta principios de 2021, a diferencia de otros dirigentes locales que fueron destituidos por la mala gestión de las primeras semanas de la pandemia.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, impulsó una campaña anticorrupción de gran alcance que afectó a funcionarios de todos los niveles y ejecutivos de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, sacó a la luz numerosos casos de corrupción, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos.