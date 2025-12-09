Congresistas demócratas proponen una ley para vetar los arrestos en las citas de inmigración

Es poco probable que salga adelante la 'Ley de Protección del debido proceso de inmigración', ya que los demócratas están en minoría.

Nueva York / Washington/Un grupo de congresistas estadounidenses presentaron este lunes un proyecto de ley para impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arreste a personas presentes en un tribunal federal para sus citas de inmigración, a menos de que la agencia tenga una orden judicial.

Los congresistas neoyorquinos Nydia Velázquez, Adriano Espaillar y Dan Goldman, junto al californiano Robert Garcia, que integra el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presentaron la legislación frente al polémico edificio 26 Federal Plaza de la Gran Manzana, que acoge un tribunal y la sede local de ICE.

"En el último año, hemos visto escandalosa y repetidamente a agentes del ICE y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detener a inmigrantes no violentos y no criminales inmediatamente después de sus audiencias judiciales obligatorias, en muchos casos aunque fueran activos y viables", denunció Goldman.

Goldman señaló que un "80% de la gente con vistas judiciales no se está presentando por miedo" y "hay una orden de deportación automática en cuanto no se presentan", dijo el congresista, quien ha sido detenido varias veces al intentar acceder al centro detención de este edificio denunciado por su insalubridad, recoge el diario AmNY.

La legislación que proponen, llamada ‘Ley de Protección del debido proceso de inmigración’, busca prohibir a los agentes detener a personas presentes en un tribunal para asistir o participar en una audiencia relacionada con un proceso de inmigración, y proteger a quienes no tengan una orden de deportación definitiva.

Los congresistas denunciaron la campaña de detenciones del Gobierno de Donald Trump en tribunales de inmigración en todo el país para "cumplir con cuotas de deportación masiva", y que han afectado a inmigrantes sin historiales delictivos, incluyendo solicitantes de asilo o estudiantes.

El proyecto de ley tiene una baja probabilidad de salir adelante, puesto que las dos cámaras legislativas de EE UU están controladas por los republicanos, pero Goldman les exhortó a apoyarla, a riesgo de que las elecciones de medio término arrojen victorias demócratas por la oposición a la política migratoria de Trump.

El Departamento de Estado cifró en 85.000 las visas revocadas a ciudadanos extranjeros este año, entre ellas las de 8.000 estudiantes. La cantidad es más del doble que la registrada el año anterior, bajo el Gobierno de Joe Biden, aunque no precisó el número exacto.

Entre los motivos que llevaron a la revocación figuran conducir bajo los efectos del alcohol, así como agresiones y robos, causas que en conjunto representan casi la mitad de las anulaciones del año pasado.

"Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país", señaló el funcionario.

El Departamento de Estado también retiró visados a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La Administración ha instaurado además procesos más estrictos de evaluación para la obtención de algunas visas, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.

El funcionario confirmó que haber trabajado en plataformas de verificación para combatir la desinformación o de moderación de contenido puede constituir un motivo de denegación, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó en mayo pasado a prohibir la entrada al país a quienes "censuren a los estadounidenses".

"Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios consulares no solo consideran un factor, sino la totalidad de sus circunstancias", precisó el funcionario.