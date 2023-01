En contraste con el Vaticano, las autoridades cubanas decretan duelo oficial por Benedicto XVI

El Gobierno cubano ha decretado duelo oficial por Joseph Ratzinger, papa emérito Benedicto XVI, desde las 6 am de este jueves hasta las 12 de la noche, un hecho que contrasta con la decisión del Vaticano de no hacerlo por no tratarse de un pontífice reinante.

"Benedicto XVI manifestó afectuosos sentimientos hacia los cubanos y se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero que se impone a Cuba, señalando que los esfuerzos por cimentar una sociedad de amplios horizontes, renovada y reconciliada, se afectan cuando las medidas económicas impuestas desde fuera del país pesan negativamente sobre la población", indica la nota oficial, que lamenta el fallecimiento del pontífice, que viajó en 2012 a la Isla.

"Benedicto XVI manifestó afectuosos sentimientos hacia los cubanos y se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero que se impone a Cuba"

Durante el duelo oficial en Cuba, la bandera deberá izarse a media asta en los edificios públicos e instituciones militares. En cambio, en la Ciudad del Vaticano todo funciona con regularidad, salvo el permiso dado a los trabajadores que quieran asistir al funeral, que ha sido oficiada por el papa Franciso en la Plaza de San Pedro.

También los monumentos están abiertos como cualquier día y la bandera se mantiene izada como corresponde, puesto que no es un jefe de Estado el que ha muerto. Por el mismo motivo, no hay presencia de ese rango en las exequias y la Santa Sede solo ha invitado oficialmente a las delegaciones de Italia y Alemania, que están representadas respectivamente por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y por su homólogo, Frank-Walter Steinmeier.

El resto de personalidades presentes lo han hecho "a título personal", entre ellas los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, la reina emérita de España, Sofía, el canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, el ex primer ministro italiano Mario Draghi o el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Es frecuente que Cuba decrete casi una jornada de duelo oficial cuando fallece un jefe de Estado, siendo la reina de Inglaterra, Isabel II, uno de los casos más conocidos recientemente. Pero también ocurre con líderes del mismo rango y menor popularidad, como lo hizo en mayo por el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jalifa bin Zayed Al Nahyan.

Los más extensos históricamente, además de los nueve días de Fidel Castro, han sido los lutos oficiales por Nelson Mandela, de 48 horas, y los tres días en honor al dictador español Francisco Franco

Recientemente, la Isla decretó también duelo por el fallecimiento de un dirigente que ya no estaba en ejercicio, el ex secretario general del Partido Comunista Chino y ex presidente de la República Popular China, Jiang Zemin, que murió en diciembre.

Dentro de la Isla, este año hubo duelo oficial de menos de un día para los fallecidos en la base de Supertanqueros de Matanzas y de dos para las víctimas de la explosión del hotel Saratoga.

Los más extensos históricamente, además de los nueve días de Fidel Castro, han sido los lutos oficiales por Nelson Mandela, de 48 horas, y el más llamativo para muchos –pese a lo conocido de la amistad que mantenían– los tres días en honor al dictador español Francisco Franco.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.