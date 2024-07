Crece el aislamiento de Maduro con el informe demoledor del Centro Carter y la ruptura de relaciones con Perú

Madrid/Los venezolanos volvieron a tomar las calles por segundo día consecutivo para protestar contra las amenazas a los líderes de la oposición y la proclamación de Nicolás Maduro como presidente con los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), unos resultados que ayer recibieron el enésimo jarro de agua fría, esta vez del Centro Carter, acreditado como observador de las elecciones del pasado 28 de julio por el propio Gobierno venezolano.

La organización, cuya delegación abandonó el país antes de emitir su comunicado y que presentará en los próximos días su informe detallado, fue tajante en el adelanto de sus conclusiones. El proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que la elección "no puede ser considerada como democrática", avanzó.

La presencia del Centro Carter constituía una de las mayores garantías en la verificación de este proceso. La organización, con sede en Georgia y fundada por el ex presidente de EE UU Jimmy Carter, recientemente fallecido, ha participado como observador en más de 100 elecciones de casi 40 países desde 1989 y su estreno no pudo ser más alentador.

Con la presencia del propio Carter y la participación del entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, entre otros mandatarios latinoamericanos, el centro supervisó las elecciones nicaragüenses de 1990 en las que Daniel Ortega acabó reconociendo la victoria de Violeta Chamorro. Las conversaciones y negociaciones previas, así como la tabulación de los resultados fueron capitales para que entonces el sandinismo aceptara desde la observación a la derrota.

Las conversaciones y negociaciones previas, así como la tabulación de los resultados fueron capitales para que entonces el sandinismo aceptara desde la observación a la derrota

"El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE de Venezuela", manifestó en su declaración. La organización destacó que el ente no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que "constituye una grave violación de los principios electorales". El proceso, prosigue, "no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional".

La jornada "se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación" y, durante el proceso, las autoridades del CNE "mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición".

Además, la actualización del registro de electores "se realizó con numerosos inconvenientes", como "plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas", un problema que "se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero".

El registro de partidos y candidatos, prosigue, "tampoco se adecuó a estándares internacionales" ya que, "de manera aún más importante", que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición "se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos".

Tampoco la campaña electoral se desarrolló con normalidad. Al contrario, hubo "un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, incluyendo "el abuso de recursos públicos", así como “preponderancia” en los medios de comunicación, mientras que se intentaba “restringir” la actividad de la oposición, "incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios" a políticos antichavistas "para generar un efecto disuasivo".

La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, incluyendo "el abuso de recursos públicos", así como “preponderancia” en los medios de comunicación

A pesar de todo, dice la nota, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente para expresar sus preferencias y la jornada de votación "transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales" y a "testigos de partidos". No obstante, hubo cierta "presión sobre el electorado" con "puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes".

Los esfuerzos cívicos de la ciudadanía, lamenta, “fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados", dijo la organización, que recordó que la misión fue invitada para observar la elección presidencial de 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo con sus estándares".

El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores desde el 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Allí, se reunieron con "una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil", entre otros, y documentaron los hallazgos mencionados, que se ofrecerán pormenorizados en una fecha aún no precisada.

La delegación abandonó el país en un clima de temor, según varios corresponsales extranjeros acreditados, ante la posibilidad de quedar atrapados cuando el régimen forzó la cancelación de los vuelos a Panamá.

Mientras tanto, Maduro llamó a sus simpatizantes a "celebrar en paz" y les pidió movilizarse "todos los días" para "restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad". Todo ello después de acusar a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado de promover la violencia en las protestas opositoras y responsabilizarlos de las muertes de manifestantes –11 hasta el momento, según una ONG, además de 749 detenidos, de acuerdo con la Fiscalía–. El mandatario ordenó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales que "desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles y avenidas", para actuar contra quienes causen daños.

La delegación abandonó el país en un clima de temor, según varios corresponsales extranjeros acreditados, ante la posibilidad de quedar atrapados cuando el régimen forzó la cancelación de los vuelos a Panamá

El oficialismo al completo está volcado en esta tarea, ya que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió cárcel para González Urrutia y para Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una "conspiración fascista" contra las presidenciales; mientras que Diosdado Cabello, uno de los más poderosos chavistas, los amenazó diciendo que los van "a joder".

Además, Maduro anunció este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú después de que Lima reconociera como ganador de las elecciones a González Urrutia. “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú, sobre la base del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en X.

En respuesta a estas declaraciones, El Gobierno peruano, presidido por la izquierdista Dina Boluarte, publicó otro post. "Esta decisión solo formaliza la arbitraria decisión anterior de pedir la salida de los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos, y de varios otros países de la región. El Perú lamenta profundamente el sufrimiento del hermano pueblo venezolano y hace votos por el pronto triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela”.

Costa Rica ofreció este martes asilo político a ambos opositores, pero Machado lo declinó amablemente con el argumento de que su “responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente”.

La oposición ha creado una página web en la que ha publicado, hasta ahora, "el 81%" de las actas electorales que demuestran que González Urrutia venció a Maduro por casi cuatro millones de votos de diferencia. Machado, que dijo que no acepta "el chantaje" del Gobierno ni del oficialismo” de que defender la verdad es violencia", retó al CNE a entregar "de una vez" las actas y preguntó: "¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente (testigos y miembros de mesa que facilitaron actas), ¿por qué no las publican ellos?".

En este mensaje insistieron los dos países con más población y peso en el continente, EE UU y Brasil. Joe Biden y Luiz Inácio Lula da Silva hablaron este martes por teléfono y señalaron la necesidad de que se publiquen cuanto antes las actas de votación. Lula se dijo convencido de que “es un proceso normal, tranquilo”, y que si el resultado anunciado por el CNE se confirma, “todos tendremos la obligación de reconocerlo”.

La oposición ha creado una página web en la que ha publicado, hasta ahora, "el 81%" de las actas electorales que demuestran que González Urrutia venció a Maduro por casi cuatro millones de votos de diferencia

Lula expuso que es necesario que “las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse y a probar por qué no están de acuerdo, así como el Gobierno tiene derecho a probar que tiene razón”, aunque también criticó la cobertura de la prensa, que “trata esto como si fuera una tercera guerra mundial”.

El Gobierno colombiano volvió a insistir este martes en que es necesario que se cuenten todas las actas y se auditen, en un segundo pronunciamiento público de su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien rehusó referirse a ningún candidato ni reconocer ninguna victoria.

También repitió su mensaje la Unión Europea, a través de su alto representante Josep Borrell, que afirmó no poder reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y "verificado de manera independiente".

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación", dijo Borrell, de visita en Vietnam. "Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”, remachó.

Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen "la integridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales" y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son "radicalmente diferentes" de los anunciados por el CNE.

A esta suerte de aislamiento internacional, en el que Maduro ya solo cuenta con el apoyo cerrado de China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, se empieza a acercar Bolivia

A esta suerte de aislamiento internacional, en el que Maduro ya solo cuenta con el apoyo cerrado de China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, se empieza a acercar Bolivia, que ayer suavizó su felicitación oficial a Maduro e indicó que fue un acto protocolario. “Nosotros hemos recibido la información oficial desde nuestra Embajada de Bolivia en Venezuela, información oficial que se conoce también y lo que corresponde es hacer un saludo protocolar con relación a ese proceso democrático y lo que ocurre en Venezuela”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que aludió a “un tema de diplomacia”.

Para hoy se espera otro varapalo a Maduro, esta vez desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se reúne de emergencia para abordar la situación a instancias de 12 países, y que ya este martes emitió un informe de sus expertos electorales y un comunicado de la secretaría general en los que descalificaron los resultados y advierten de que, bajo las “circunstancias actuales”, no se puede reconocer el resultado anunciado.