Cuba e Irán condenan el cierre del espacio aéreo de Venezuela ordenado por Trump

El canciller Bruno Rodriguez consideró el llamado de Trump como un “preludio” de un “ataque ilegítimo”

Caracas anuncia un “plan especial” para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos

La Habana/El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este sábado el anuncio de EE UU de cerrar el espacio aéreo de Venezuela y lo consideró el “preludio” de un “ataque ilegítimo”.

Rodríguez agregó en sus redes sociales que el anuncio de Washington es un “acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional”.

“Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe”, añadió.

El jefe de la diplomacia cubana había denunciado más temprano la “interferencia electromagnética” sobre el espacio aéreo de Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en esa zona.

Irán condenó la decisión de la Casa Blanca y la calificó la acción como una “violación flagrante”

A la voz de condena desde La Habana se unieron otros países aliados de Caracas, como el caso de Irán, que condenó la decisión de la Casa Blanca y la calificó la acción como una “violación flagrante” del derecho internacional y “una amenaza sin precedentes” para la aviación internacional.

“Es una violación flagrante de las normas y principios fundamentales del derecho internacional, incluidas las reglas que rigen el transporte aéreo internacional”, denunció en un comunicado a última hora del sábado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

El funcionario señaló que esta acción de Washington, que se suma a una serie de medidas “provocadoras e ilegales” contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, podría tener para la paz y la seguridad internacionales.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado en repetidas ocasiones la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” del presidente estadounidense hacia Caracas en los últimos meses.

El propio líder supremo de Irán, Ali Jameneí, criticó la actitud de Washington en un discurso el jueves, al denunciar que “los estadounidenses están dispuestos a instigar guerras en cualquier parte del mundo por el petróleo y los minerales subterráneos, y hoy este belicismo ha llegado también a América Latina”.

Donald Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano “cerrado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano “cerrado”, por lo que las compañías internacionales que operan en el país sudamericano han anunciado que evalúan la situación y toman precauciones.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cártel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

Ya el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había instado a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había instado a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela

Ese llamado previo provocó que Nicolás Maduro ordenara este sábado un “plan especial” para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

“El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio”, señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofreciera mayores detalles.

Además, dijo que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para “el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”.

Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y este llamado de Trump, la Aviación Militar Bolivariana (AMB) de Venezuela se dio tiempo para celebrar este fin de semana la Expo Aeronáutica Industrial 2025, con motivo del 105 aniversario de fundación de esta institución.

Francisco Gamboa, maestro de ceremonia de la Aviación, explicó a EFE que la exposición tiene como objetivo el “disfrute” de la familia venezolana, con exhibición de aviones militares y el lanzamiento de paracaidistas bajo la modalidad de caída libre y salto táctico.

Aunque el funcionario militar reiteró que el evento no tiene tintes políticos ni se relaciona con la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el objetivo también es poder mantenerse unidos a “pesar del asedio”.