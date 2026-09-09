Todos cubanos, los cinco muertos del vehículo arrollado por un avión de Amazon en Miami

Madrid/Las cinco víctimas mortales por el accidente de un avión de carga en Miami este domingo eran cubanos. Los fallecidos trabajaban para la empresa Professional Ocean Service Corporation y fueron identificados este martes por las autoridades de Miami-Dade como Javierkys Reyes Quevedo, de 47 años; Rolando Alemán León, de 55; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Yoel Rodríguez Naranjo, de 53.

El diario estadounidense The New York Times pudo constatar que los tres primeros eran migrantes cubanos, pero un compañero de trabajo ha asegurado en redes que también lo eran los restantes. “Los cinco cubanos. Trabajaban conmigo, y no porque estén muertos ya, pero buenas personas y trabajadoras. Doy fe de eso”, escribió Eduardo Sangster.

“Huyeron de Cuba para construir una vida mejor en Estados Unidos. Un avión de carga truncó sus vidas”, titula el medio neoyorquino, que explica cuál era el día a día de las víctimas. “Recogían basura y limpiaban los asientos de los aviones en el aeropuerto de Miami para mantener a sus familias, tanto en Florida como en su isla natal”. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, abunda en el drama. "Sin duda, esto es muy trágico. Uno nunca imaginaría que algo así pudiera ocurrir mientras viaja en un vehículo para ir a limpiar un avión. Nadie pensaría algo así", declaró.

“Recogían basura y limpiaban los asientos de los aviones en el aeropuerto de Miami para mantener a sus familias, tanto en Florida como en su isla natal”

Javierkys Reyes Quevedo llegó a Miami en 2019, procedente de Guanabacoa, donde trabajaba cuidando caballos. Su empleo era fundamental para su familia en Cuba, sobre todo para su madre, de 69 años, hospitalizada con hipertensión y a la que mandaba con frecuencia medicamentos y otros artículos de primera necesidad. La mujer ya había perdido un hijo, de 49 años, hace menos de un año. "Está destrozada", dijo al NYT Yusdany Pol Quevedo, hermano de la víctima.

Reyes Quevedo no había vuelto a la Isla desde que se fue, hace ocho años, pero estaba a punto de hacer su primera excepción. Había ahorrado para asistir este diciembre al 15 cumpleaños de su hija. "Es algo tan absurdo", lamentaba su hermano.

También era cubano Rolando Alemán León, que había pasado mucho tiempo trabajando en un hotel, pero decidió cambiarlo por la limpieza de aviones porque le pagaban mejor, según contó al medio Blanca Llauro, su antigua casera, una anciana que le había alquilado un garaje reconvertido en apartamento al norte del condado de Miami-Dade. Hacía poco que había dejado esa vivienda y el plan era instalarse con su pareja en una casa que habían comprado en la bahía de Tampa.

María Pineda, ex esposa de Julio C. Pineda, contó que era un trabajador incansable. Llegó desde Cuba en mayo de 2001 y a sus 75 años todavía seguía al pie del cañón para mantener a su familia. “Siempre estaba alegre y siempre se reía”, declaró por SMS al NYT.

El medio no ha documentado el origen de los dos fallecidos restantes, pero varios comentarios en redes confirman su nacionalidad cubana, incluyendo varios testimonios de familia directa de Carlos Acosta Fajardo, con residencia en La Habana La policía reveló también las identidades de los hospitalizados: Ridoel Averhoff Díaz, de 32 años; Eugenio Corredor, de 79; y Roosevelt Sebastian Perdomo Torres, de 36. Según algunos medios, el primero de ellos, en estado crítico, es también originario de Cuba, mientras el segundo es citado como colombiano.

Según algunos medios, el primero de ellos, en estado crítico, es también originario de Cuba, mientras el segundo es citado como colombiano

Los pilotos han sido identificados como Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años y nacido en Colombia, y Joseph Carol, de 55. Ambos sufrieron solo heridas leves y ya han sido dados de alta.

El accidente se produjo el pasado domingo, cuando el Boeing 767-300 operado para Amazon por la compañía 21 Air regresaba de San Juan, Puerto Rico. La nave se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami, derrapó por una zona con césped, atravesó una valla perimetral y una vía pública, y acabó chocando contra la camioneta de Professional Ocean Service Corporation en la que viajaban los cubanos. Después, el avión se detuvo contra un aparcamiento, chocando también con un todoterreno.

Janette Suárez, presidenta de la empresa donde trabajaban los fallecidos quiso rendir homenaje a las víctimas y todos los empleados que realizan unas labores que pasan "desapercibidas y sin el reconocimiento debido". “Cuando uno se sienta en el avión no se da cuenta del trabajo que realizan. Tienen vidas. Son personas: padres, abuelos, tíos".