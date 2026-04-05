Dos cubanos detenidos en Miami por tener un criadero con más de 500 gallos de pelea

En Florida, están prohibidas la organización, promoción o participación en peleas de animales, mientras en Cuba solo se castigan las apuestas

La Habana/Los cubanos Jorge Soto, de 57 años, y Leonardo Ortiz, de 63, fueron arrestados el pasado viernes en el suroeste de Miami-Dade acusados de crueldad animal y actividades ilegales, luego de un operativo en el que las autoridades locales desmantelaron un criadero ilegal de gallos de pelea.

De acuerdo con la cadena Telemundo 51, durante el operativo fueron encontrados entre 500 y 600 gallos de pelea enjaulados, así como un ring cerrado utilizado para entrenamiento. Las autoridades también encontraron múltiples artículos asociados a este tipo de actividad, incluyendo grandes cantidades de vitaminas, jeringas, medicamentos y dispositivos utilizados para estimular la agresividad de los gallos.

Según el reporte policial, ambos cubanos se deslindaron. Por un lado, Soto afirmó que no reside en la propiedad, pero que acudía varias veces por semana para ayudar en el cuidado de los animales. En cambio, Ortiz aseguró haber vivido allí menos de 30 días y negó que los gallos fueran utilizados para peleas, alegando que algunos pertenecían a un tercero no identificado. Sin embargo, las autoridades confirmaron que Ortiz posee antecedentes por crueldad animal, lo que agravaría su situación legal.

Este caso se suma a una serie de operativos contra peleas de gallos registrados en el suroeste de Miami-Dade

Este caso se suma a una serie de operativos contra peleas de gallos registrados en el suroeste de Miami-Dade durante el último año.

Apenas en febrero pasado, Leonardo Cabrera, de 62 años, fue arrestado bajo cargos que incluían posesión de animales para peleas, crueldad animal con intención de causar daño y posesión de un arma de fuego, después de que las autoridades descubrieran una operación de peleas de gallos en un inmueble de su propiedad en el suroeste de Miami-Dade. Cabrera contaba al momento de su detención con un historial de arrestos relacionados con peleas de gallos.

En mayo de 2025, una redada policial en una zona rural también al suroeste de Miami-Dade dejó la detención de 42 personas involucradas en una red de peleas ilegales de gallos, entre ellos varios ciudadanos cubanos. En el operativo, además incautaron 72 gallos y 39.147 dólares en efectivo.

En el estado de Florida, la organización, promoción o participación en peleas de animales está tipificada como delito grave. De acuerdo con la normativa estatal, no solo se penaliza a quienes organizan los combates, sino también a quienes los financian, los anuncian, apuestan en ellos o asisten con conocimiento de que se trata de un evento ilegal.

Las peleas de gallos pueden ser procesadas como delitos de tercer grado, lo que implica penas potenciales de hasta cinco años de prisión

Las peleas de gallos pueden ser procesadas como delitos de tercer grado, lo que implica penas potenciales de hasta cinco años de prisión, libertad condicional y multas significativas, dependiendo de la gravedad del caso y de los antecedentes del acusado. Cuando se demuestra intención deliberada de causar daño, sufrimiento extremo o muerte al animal, los cargos pueden agravarse bajo las disposiciones de crueldad animal.

La legislación también contempla sanciones adicionales si se comprueba que los animales eran mantenidos en condiciones insalubres, sin alimento adecuado, atención veterinaria o espacio suficiente. El hallazgo de medicamentos, jeringas y equipos asociados al acondicionamiento para combate –como sucedió en el caso más reciente– puede reforzar una práctica organizada.

Las peleas de gallos, una tradición nacional en Cuba, aunque fueron prohibidas en los primeros años después del triunfo de la Revolución, regresaron bajo las dos formas en que se manifiesta todo en Cuba, bajo el control del Estado o de forma ilegal. Por ahora no están prohibidas de forma expresa, pero no se permiten las apuestas.

En noviembre pasado, en una publicación de Cubadebate sobre el bienestar animal, en el que se hablaba sobre el cambio en el trato a la fauna y el “cuidado responsable”, un cibernauta recriminó en uno de los comentarios: “No veo ningún comentario acerca de las peleas de gallos, que ya para mí están autorizadas por el Estado, porque hay vallas oficiales. En mi provincia –sin mencionar cuál– los criadores de gallos para peleas lo hacen en plena calle, a la vista de todos y no pasa nada. La gente se prepara los domingos para ir a las vallas a vender comida y bebidas y no pasa nada. O es que los gallos no son animales o la ley tan sonada no los incluye a ellos”.